Австралийский сенатор сравнил Монголию с «цветком среди колючок»

CentralAsia (MNG) - Австралийский сенатор Дин Смит, назвал Монголию «цветком среди колючок» между двумя крупными соседями и активно занимающейся созданием австралийско-монгольской группы в австралийском парламенте, заявив, что он сотрудничает с послом Монголии в Австралийской Республике Б.Чулуунхуу.

Он является спикером Сената из Западной Австралии и является горнодобывающей провинцией, и выразил, что он готов поделиться своим опытом и знаниями со своими монгольскими друзьями.

- Можно работать не только в природных ресурсах, но и во многих областях - разведке, исследованиях и инновациях, - рассказал он.

В конце встречи обе стороны единодушно отметили, что в двустороннем сотрудничестве важно активизировать сотрудничество в области горного дела и сельского хозяйства.

Напомним, парламентская делегация Монголии во главе сo спикером ВГХ (парламент) Г.Занданшатаром находится в Австралии с визитом в рамках своего участия в работе 28-й сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума (АТПФ) в Канберре.

На полях сессии АТПФ председатель ВГХ Г.Занданшатар провел встречу с главой Палаты представителей федерального парламента этой страны Тони Смитом.

Он поздравил Тони Смита за успешную организацию на высоком уровне сессии АТПФ несмотря на бушующие лесные пожары в стране.

В ходе встречи стороны согласились во мнении о важности ещё большего углубления торгово-экономического сотрудничества, отметив успешно развивающиеся отношения между Монголией и Австралией.

В свою очередь Тони Смит поблагодарил правительство и народ Монголии за поддержку и предоставление гуманитарной помощи Австралии в эти трудные дни и заявил, что Австралия готова содействовать усилиям и работам Монголии, являющимся примером демократии в своем регионе, по направлению выхода из серого списка ФАТФ.