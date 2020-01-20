Генсек ООН на саммите в Берлине: необходимо положить конец насилию в Ливии

CentralAsia (CA) - Выступая на саммите по Ливии, который состоялся в воскресенье в Берлине, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш напомнил о тяжелой гуманитарной ситуации, в которой оказались тысячи ливийцев в связи с обострением конфликта в этой стране, передает служба новостей ООН.



В апреле прошлого года на окраинах столицы Триполи и в западной части Ливии возобновились боевые действия между подразделениями Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием генерала Хафтара, базирующейся на востоке, и признанным ООН правительством, находящимся в столице страны Триполи - на западе Ливии. В результате этих столкновений убиты уже тысячи мирных жителей, в том числе дети. В конференции в Берлине приняли участие мировые лидеры, в том числе президент России Владимир Путин.

В своем выступлении сегодня Генеральный секретарь привлек внимание международного сообщества к положению гражданского населения в Ливии. «В Триполи закрыто более 220 школ, 116 тысяч детей лишены одного из базовых прав человека – права на образование. Мигранты и беженцы, запертые в центрах вблизи зоны боевых действий, также терпят немыслимые лишения», - напомнил Антониу Гутерриш.

Как подчеркнул глава ООН, военного решения конфликта в Ливии не существует. Он напомнил об опасных последствиях полномасштабной гражданской войны, которая, по его словам, приведет к «гуманитарной катастрофе» и угрозе расчленения страны, а также дестабилизирует ситуацию во всем регионе, обострив такие проблемы, как терроризм, торговля людьми и контрабанда наркотиков и оружия.

Генеральный секретарь приветствовал недавнюю договоренность о прекращении огня и призвал стороны конфликта приступить к обсуждению политических, экономических и военных вопросов. ООН, по словам Гутерриша, поддержит этот процесс. «Мы поддерживаем ливийский народ в его стремлении преодолеть все разногласия и достичь компромисса», - подчеркнул глава ООН.

Участники конференции выступили против иностранного вмешательства в вооруженный конфликт Ливии

Международное сообщество привержено мирному урегулированию конфликта в Сирии. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН, выступая перед журналистами по завершении конференции в Берлине. По его словам, участники встречи считают, что ливийский кризис должен быть преодолен мирным путем, и подтверждают необходимость соблюдать эмбарго на поставки оружия в Ливию. Гутерриш призвал стороны конфликта принять участие в мирном процессе.

Он также сообщил, что в ближайшие две-три недели состоится встреча, на которой будет обсуждаться экономическая реформа в Ливии.