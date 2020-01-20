В Узбекистане зимой школьницы встречали чиновников в одном платьице

CentralAsia (UZ) - В январе текущего года в городе Фергане (Ферганская область) и Гиждуване (Бухарская область) девочек школьного возраста заставили встречать глав областей и чиновников в одном платье.

Фотографии произошедшего появились в социальных сетях и вызвали массу обсуждений.

На одной из фото видно, как глава Ферганской области Шухрат Ганиев и встречающие его руководители города одеты в зимние пальто и куртки, однако школьниц, которые подносили лепёшки на подносе, заставили выйти на холод в легких национальных платьицах.

В официальном сообщении пресс-службы администрации Ферганы говорится, что девочка простояла в таком виде "всего две минуты" и прокомментировали данное действие местных властей "признательностью государству за заботу".

"Критикующие данную фотографию не объяснили почему местное население так встречало хокима. Фактически, это был просто символ признательности жителей деревни за заботу государства. Кроме того, хоким не приказывал никому так встречать его", - отмечается в официальном сообщении администрации города.

Аналогичные фотографии были размещены из города Гиждувана, где около тридцати школьниц в одни платьях вышли на церемонию открытия рынка с участием местных чиновников.

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В Узбекистане дети постоянно используются в качестве массовки во время государственных мероприятий. Главы городов, районов и областей стараются продемонстрировать свою преданность организацией пышных торжеств по случаю приезда вышестоящего чиновника.

Напомним, что похожий случай произошёл в соседнем Таджикистане прошлой зимой. Тогда несколько должностных лиц из таджикистанского города Пенджикента были наказаны за то, что зимой заставили девочек школьного возраста встречать председателя Согдийской области Раджаббоя Ахмадзода в летней одежде. В официальном сообщении пресс-службы областной администрации говорилось, что «исполнительный орган государственной власти Согдийской области по этому факту вынес административные наказания в отношении ответственных лиц».