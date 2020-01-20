В Ташкентской области больных детей разместили в коридоре больницы - СМИ

CentralAsia (UZ) - В детском отделении Медицинского объединения Ташкентского района одноименной области из-за нехватки мест маленьким пациентам приходится лежать в коридоре медучреждения. Об этом сообщили родители больных детей, сопроводив свое сообщение фото- и видеоматериалами, передает centralasian.org.



Собеседница из Ташкентского района говорит, что ее ребенка, доставленного с высокой температурой в детское отделение Медицинского объединения, из-за нехватки мест положили на кушетку в коридоре.

– Я привезла своего ребенка в больницу с судорогами, но из-за нехватки мест его положили в коридоре больницы. Ребенок с высокой температурой был вынужден лежать в холодном и узком проходе коридора, откуда постоянно проходят люди. В детском отделении нет даже нормальных кроватей, откуда-то принесли маленькую кушетку. Родители больных детей ночами сидят на стульях. Врачи пытаются помочь пациентам, но не могут решить проблему с нехваткой мест, – говорит собеседница.

На фотографиях и видеозаписи, отправленных родителями, видно, как больные дети и их родители лежат в коридоре больницы.

– Власти тратят миллионы долларов на строительство в Туйтепинском районе, чтобы сделать его центром Ташкентской области в то время, когда больные дети из всей области вынуждены лежать в коридоре больницы. Некоторые родители устроили скандал руководству Медобъединения, жаловались главврачу, но это не дало никакого результата. Я считаю, что в данной ситуации виноваты не врачи, а руководство Минздрава. Разве могут больницы находится в таком состоянии, когда на дворе 21-й век!, – говорит мать больного ребенка, помещенного в коридоре детского отделения.

Руководство детского отделения центральной больницы Ташкентского района подтвердило информацию, полученную от родителей больных детей.

– В эти дни в области снова похолодало. Эпидемия гриппа сильно усилилась. В нашем отделении есть 10 коек, но сейчас ежедневно к нам поступает около 100 маленьких пациентов. Многих привозят с судорогами. Мы не имеем права не принимать больных детей, поступивших к нам с высокой температурой. Потому что будем нести ответственность, если дома с ними случится что-то плохое. Мы вынуждены оставить их в больнице, но у нас не хватает мест. В отделении экстренной медицинской помощи имеется 30 коек, десять из них в стоят в детском отделении, еще 10 – в отделении хирургии, оставшиеся 10 в отделении терапии. Из-за того, что в наше отделение поступает большое количество больных детей, мы были вынуждены занять еще три палаты в отделении хирургии. Нам приходится помещать больных детей и в другие отделения, где имеются свободные места. Кроме того, больные дети лежат в кабинете заведующего отделения и ординаторской. Поэтому мы вынуждены устраивать остальных детей в коридоре. Как только освобождаются места в палатах, мы переводим их туда, а кровати в коридоре освобождаем для только что поступивших пациентов, – сказал один из руководителей детского отделения центральной больницы Ташкентского района.

По мнению специалистов, одной из причин обострения эпидемии гриппа является плохое отопление в жилых помещениях и социальных объектах во время холодного периода.