В Таджикистане медсестру уволили из-за сына видеоблогера, критикующего политику властей

CentralAsia (TJ) - Мать живущего в Германии таджикского видеоблогера утверждает, что ее уволили с работы из-за критики сыном политики властей Таджикистана в отношении религии, в частности, проведения рейдов против ношения хиджаба.

Шохида Махмаджонова, мать видеоблогера Шерзода (Абдурахмана) Махмаджонова, 16 января сообщили Радио Озоди, что на прошлой недели руководство центральной больницы города Вахдата заставило ее написать заявление об уходе с работы. Главный врач больницы, по ее словам, намекнул, что увольнение – последствие критики ее сыном политики властей страны. «Почему твой сын не думает о тебе и выступает против политики государства. Напиши заявление об трудовом отпуске и увольнении по собственному желанию»,- приказал главврач.

Однако перед увольнением женщина подверглась многочасовому допросу в городском отделе Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана. «Они расспрашивали меня о сыне и в конце потребовали "повлиять" на него, чтобы он вернулся на родину. Я ответила, что сын еще не завершил учебу в университете. Сотрудники ГКНБ заявили, что Шерзод выступает против государства, постоянно звонит в исполнительный аппарат президента, Комитета религии и Комитет по делам женщин», - говорит Шохида Махмаджонова.

Видеоблогер Шерзод Махмаджонов, студент одного из вузов Германии, известен тем, что критикует политику властей Таджикистане в отношении религии, в частности, компанию против ношения хиджаба. На своем YouTube канале он часто публикует полемику о религии и хиджабе с сотрудниками Исполнительного аппарата президента, МВД, Комитета религии и других госучреждений Таджикистана. Шохида Махмаджонова опасается, что сына арестуют сразу после возвращения на родину.

Власти города Вахдата пока не комментируют допрос матери видеоблогера в местном отделении ГКНБ Таджикистана. А в центральной больнице города Вахдата опровергли заявление Махмаджоновой о давлении на нее. «Она написала заявление об уходе по собственному желанию», - сообщила Радио Озоди завотделом кадров медучреждения Масума Курбоналиева.

Шохида Махмаджонова 20 лет работала медсестрой. «Почему меня наказали, ведь мой сын – взрослый и вполне самостоятельный человек», - недоумевает она.

Сам видеоблогер Шерзод Махмаджонов заявил Радио Озоди, что несмотря на давления на его родных, не собирается отказаться от критики политики таджикских властей.

Напомним, международная правозащитная организация Human Rights Watch в опубликованном 14 января ежегодном докладе отметил, что в Таджикистане продолжается преследование и аресты оппозиционеров и журналистов.