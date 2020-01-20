Дочь Назарбаева купила в Швейцарии участок за $45 млн, - СМИ

CentralAsia (KZ) - Средняя дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динара Кулибаева купила в Швейцарии земельный участок за 44 миллиона франков (около 45 миллионов долларов), сообщила швейцарская газета La Tribune de Genève.

Недвижимость расположена в коммуне Коллонж-Бельрив в кантоне Женева. Земля примыкает к территории замка Бельрив, который Кулибаева приобрела в прошлом году, передает centralasian.org.

По информации газеты, участок площадью около полутора гектаров куплен у резидента Монако Марка Сёрсока. Построенный в 17-м веке замок Бельрив, исторический объект национального значения, дочь экс-президента Казахстана, который в марте прошлого года ушел в отставку, но сохранил широкие полномочия, приобрела у того же владельца.

Швейцарская пресса писала в прошлом году, что братья Сёрсок — наследники бывшего верховного комиссара ООН по делам беженцев Садруддина Ага-хана, сына принца Ага-хана III, имама мусульман-исмаилитов, — рассчитывали продать замок за 120 миллионов франков, но долго не могли найти покупателя. В итоге объект был продан за 62 миллиона франков Динаре Кулибаевой. Тогда же пресса писала, что Сёрсоки продают два земельных участка в кантоне Женева. Кулибаева, состояние которой американский журнал Forbes оценил в прошлом году в 3,2 миллиарда долларов, стала, вероятно, владелицей одного из этих участков.

В 2009 году Кулибаева купила в этой же европейской стране виллу в коммуне Аньер почти за 75 миллионов франков.

Кулибаева и ее муж Тимур Кулибаев, глава национальной палаты предпринимателей «Атамекен» и руководитель Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY, являются одними из богатейших людей в Центральной Азии. Через свою компанию АЛМЭКС чета контролирует крупнейший в Казахстане Народный банк. В рейтинге миллиардеров журнала Forbes Кулибаевы занимали в прошлом году 715-ю строчку.