25-40-летние граждане составляют 41,5% от общего числа избирателей в Монголии (инфографика)

CentralAsia (MNG) - По данным Национального статистического управления, по состоянию на 2018 год 60,8% населения Монголии имеют избирательный возраст. Это - 2 008 025 граждан.

В общей сложности 41,5% избирателей, разделенных во время выборов в эпоху социальных перемен, создают поколения молодых людей в возрасте от 25 до 40 лет или миллениалы-Y.

28,7% избирателей родились в поколении X, 1965-1979, в то время как 17% были старше 55 лет, остальные 12,1% принадлежат к поколению Z, родившемуся в период с 1995 по 2015 год.

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Миллениалы или Поколение Y — поколение людей, родившихся с 1980 по 2000 год (к дате начала поколения причисляют 1978-1983 года, к дате конца - 1994-2004 года), встретивших новое тысячелетие в юном возрасте, характеризующееся прежде всего глубокой вовлечённостью в цифровые технологии.

Поколение X — термин, применяемый к поколениям людей, родившихся в разных странах с 1960 по 1979 год (к пограничному поколению BabyBoomer-X относят людей 1960-1964 годов рождения, к пограничному поколению X-Y относят людей 1977-1984 годов рождения). Термин используется в демографии, общественных науках и маркетинге, хотя часто его можно встретить в общественной культуре. Детей поколения X традиционно относят к Поколению Y, реже к поколению Z. Поколению X предшествует поколение "бэби-бумеров" (1940-1959).

Поколение Z (Generation Z) (также известное как iПоколение - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation) — термин, применяемый в мире для поколения людей, родившихся примерно в 2000-2019 годах (к переходному поколению Y-Z относят людей 1997-2003 годов рождения, к переходному поколению Z-A людей 2017-2023 годов рождения). Соответствует Теории поколений, созданной Уильямом Штраусом и Нилом Хоувом (Neil Howe).

Представители поколения Z активно используют планшеты, VR- и 3D-реальность. Зачастую термин «поколение Z» рассматривается в качестве синонима термина «цифровой человек». Поколение Z интересуется наукой и технологиями (например, предполагается, что многие представители поколения будут заниматься инженерно-техническими вопросами, биомедициной, робототехникой), а также искусством. Также предполагается, что поколение будет экономным.