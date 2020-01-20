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  20 января 2020
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Южная Корея в 2020 году будет активно проводить новую политику с Монголией и Россией

CentralAsia (MNG) -  Министр финансов Южной Кореи Хон Нам-ки ("Hong Nam-ki") сообщил 20 января, что правительство будет активно проводить в этом году свою новую политику в отношении северных районов, чтобы расширить экономическое сотрудничество с Монголией, Россией и другими странами региона.

Министр дал клятву во время встречи министерств экономики в правительственном комплексе в городе Седжон, отметив, что в 2020 году отмечается 30-я годовщина установления Южной Кореей дипломатических отношений как с Монголией, так и с Россией.

Согласно плану, правительство Южной Кореи расширит и улучшит сотрудничество с Россией в девяти областях, включая железные дороги, электричество, судостроение, газ, сельское хозяйство, рыболовство и промышленные комплексы.

Хон Нам-ки сказал, что правительство также планирует установить среднесрочную и долгосрочную модель сотрудничества с Монголией и Центральной Азией и заключить двусторонние и многосторонние соглашения о свободной торговле со странами, расположенными к северу от Корейского полуострова.

Министр сказал, что Южная Корея приложит все усилия, чтобы помочь заключить крупную торговую сделку в Азиатско-Тихоокеанском регионе к концу этого года, укрепляя связи с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.

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