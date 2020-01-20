В Монголии прошел инвестиционный форум на котором обсуждалось значение СЭЗ

CentralAsia (MNG) - Инвестиционный форум под названием «Связь между свободной экономической зоной и экономическим коридором» состоялся 16 января в Монгольской национальной торгово-промышленной палате.

На мероприятии обсуждалась политика Монголии в области транспорта и логистики, а также роль и значение свободных зон.

На сегодняшний день Монголия инвестировала в общей сложности $58,8 млн на строительство на территории свободной экономической зоны Замын-Ууд (СЭЗ). Однако до сих пор парламент Монголии еще не утвердил межправительственное соглашение о создании этой СЭЗ.

Вице-спикер У. Энхтувшин сказал, что СЭЗ «Замын-Ууд» впервые обсуждалась в 1995 году, закон, регулирующий ее деятельность, был принят в 2002 году и дополнен в 2015 году. Тем не менее, он не был завершен из-за политической неопределенности. На протяжении многих лет были опасения по поводу некоторых намерений Китая; однажды монгольские женщины-депутаты были обеспокоены идеей Пекина о создании игрового и казино-центра в этой зоне и местным влиянием.

Китай также стремится показать монгольским специалистам свою мегазону в Шэньчжэне. СЭЗ «Замын-Ууд» часто обсуждали в контексте создания экономического коридора между Монголией, Россией и Китаем.

В настоящее время 58 предприятий получили лицензии на реализацию около 70 проектов в СЭЗ «Замын-Ууд»; десять из них уже строятся. Ожидается, что свободные экономические зоны в Монголии будут давать 20-40 процентов ВВП Монголии.

Замын-Ууд — город и сомон в регионе Восточно-Гобийский аймак на юго-востоке Монголии, свободная экономическая зона. По состоянию на 2008 год население составляло 11 527 человек. Город находится на Трансмонгольской железной дороге и соединен асфальтовой дорогой с Улан-Батором, которая ведет через Сайншанд и Чойр. Имеется пограничный переход в КНР, крупнейший на монголо-китайской границе.

Замын-Ууд является свободной экономической зоной, официально созданной в 2004 году. Это область площадью 900 га и располагается между поселением Замын-Ууд и границей с Китаем. Через Замын-Ууд в Монголию импортируется 90-95 % стройматериалов и 70-80 % продовольствия. По подсчётам 2004 года пограничный контроль насчитывает 950 000 пересечений через границу.

Свободная экономическая зона развивается в паре с сопредельным городом Эрээн-Хото (КНР). В рамках развития СЭЗ Замын-Ууд сомонный центр получит статус города, в нём планируется построить международный туристический городок, промышленную часть и жилую, международный аэропорт и железнодорожный вокзал.