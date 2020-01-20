Парацетамол и другие таблетки: как они меняют нашу личность?

CentralAsia (CA) - Их действие связывают с агрессивным поведением на дороге, с патологическим увлечением азартными играми, с запутанными случаями мошенничества. Некоторые из них делают нас менее невротичными, другие могут даже влиять на наши отношения с людьми.

Выходит, что многие обычные лекарственные средства влияют не только на наш организм, но и на то, как работает наш мозг. Как это получается и почему об этом не предупреждают предостерегающими надписями на упаковках, сообщает BBC.

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"Пациенту No 5" было далеко за 50, когда обращение к врачу изменило его жизнь.

У него был диабет, и он дал согласие на участие в исследовании, авторы которого хотели понять, помогут ли ему статины - лекарство, понижающее уровень холестерина.

Поначалу все шло нормально. Но вскоре после начала приема препарата его жена стала замечать зловещие перемены.

Ранее вполне здравомыслящий человек, он стал испытывать приступы гнева, и, непонятно почему, начал агрессивно вести себя за рулем.

Однажды он даже заявил членам своей семьи, чтобы они держались от него подальше, если не хотят попасть в больницу.

Опасаясь, что случится что-нибудь страшное, "пациент No 5 " прекратил садиться за руль. Но и его поведение в машине в качестве пассажира было таково, что его жена часто вынуждена была на полпути и поворачивать домой.

В таких случаях она сажала его одного перед телевизором, чтобы он успокоился. И она начала уже опасаться за собственную безопасность.

А потом однажды "пациента No 5" осенило. "До него вдруг дошло: так ведь все эти проблемы начались после того, как я приступил к участию в исследовании", - рассказывает Беатрис Голом, руководящая коллективом ученых в Калифорнийском университете (Сан-Диего).

Встревоженные, муж и жена обратились за разъяснениями к организаторам исследования. "Те повели себя очень враждебно. Они заявили, что это не может быть связано с приемом лекарства, и мужчине следует продолжать его прием и оставаться одним из участников исследования", - говорит Голом.

К добру ли, к худу ли, но к тому времени характер пациента уже настолько изменился в сторону сварливости, что он просто проигнорировал эти советы врачей. Спустя две недели его старая личность вернулась к нему.

Но другим не так повезло. На протяжении лет Голом собирает рассказы пациентов со всех Соединенных Штатов - о распавшихся браках, разрушенных карьерах, об удивительно большом числе мужчин, которые были на грани того, чтобы убить собственную жену.

И почти в каждом из таких случаев угрожающие симптомы появлялись после того, как люди начинали принимать статины. И тут же исчезали, как только они бросали пить это лекарство. Один мужчина даже пять раз бросал и снова начинал, пока не понял, что именно статины - причина того, что с ним происходит.

По словам Голом, всё это довольно типично: по ее опыту, большинство пациентов не может осознать перемен, которые происходят в их характере, не говоря уже о том, чтобы связать их с тем препаратом, который начали принимать.

В некоторых случаях такое понимание приходит слишком поздно: с исследовательницей выходили на связь многие родственники таких людей, включая ученого с международной известностью и бывшего редактора правового издания, покончивших с собой.

Нам известно, что психоделики искривляют сознание. Но, оказывается, совершенно обычные лекарства тоже способны на такое.

От парацетамола до гистаминных препаратов, от антидепрессантов до статинов и лекарств от астмы, они, как показывают новые и новые исследования, могут делать нас излишне импульсивными, вспыльчивыми или беспокойными.

Они могут снижать уровень сочувствия к незнакомым людям и даже манипулировать основополагающими аспектами нашего характера, нашей личности - например, тем, насколько мы невротичны.

У большинства людей такие перемены едва заметны. Но у некоторых они могут быть значительны.

В 2011 году один француз, отец двоих детей, подал в суд на фармацевтическую компанию GlaxoSmithKline, утверждая, что лекарство, которое он принимал от болезни Паркинсона, превратило его в азартного игрока и страстного любителя однополого секса, и что именно оно - причина его рискованного поведения, приведшего к тому, что его изнасиловали.

В 2015 году мужчина, преследовавший в интернете молодых девушек, прибегнул к похожей линии защиты: он утверждал, что лекарство для борьбы с ожирением снизило его способность контролировать свои импульсы и желания.

Снова и снова мы сталкиваемся с тем, что убийцы пытаются представить причиной того, что они совершили, седативные средства или антидепрессанты.

Если в этих утверждениях содержится правда, то последствия могут быть серьезными. Список потенциально виновных включает в себя некоторые из наиболее широко применяемых в мире лекарственных средств. Что означает: даже если на уровне отдельного человека влияние таких препаратов незначительно, тем не менее они изменяют личности миллионов людей.

Исследования этого влияния - как нельзя кстати. Наш мир погружен в кризис чрезмерного приема лекарств. В одних только США каждый год покупается до 49 тыс. тонн парацетамола (выходит примерно по 298 таблеток парацетамола на человека), а средний американец за год потребляет количество лекарств по рецептам на 1 200 долларов.

По мере того, как население нашей планеты все больше стареет, наше увлечение лекарствами будет все больше и больше выходить из-под контроля. Например, уже сейчас в Великобритании один из каждых десяти пожилых людей старше 65 еженедельно принимает восемь разных лекарств.

Как все эти препараты влияют на наш мозг? И не пора ли начать помещать на упаковках предупреждающие надписи?

Голом поначалу считала, что связь между приемом статинов и изменениями в характере могла быть выявлена еще пару десятилетий назад, после серии пугающих открытий, говорящих о том, что люди с пониженным уровнем холестерина с большей вероятностью умирают насильственной смертью.

Но однажды в случайном разговоре с экспертом по холестерину о подобной потенциальной связи тот отмел ее аргументы как очевидную чепуху.

"И тогда я сказала себе: а откуда мы это знаем?" - рассказывает Голом. Она стала тщательно изучать научную и медицинскую литературу по этой теме. "Я нашла поразительно много подтверждений - больше, чем могла себе представить", - говорит она.

Начать хотя бы с того, что есть исследования приматов, которых переводили на низкохолестериновую диету и они становились более агрессивными.

Описывался даже потенциальный механизм этого: снижение холестерина у животных, судя по всему, влияет на уровень серотонина, важного нейромедиатора, "гормона настроения", принимающего участие в регулировании поведения.

Даже мухи-дрозофилы начинают драться, если вы изменяете у них уровень серотонина. И на людей это тоже влияет не лучшим образом - исследования связывают такое со склонностью к насилию, импульсивностью, самоубийствами и убийствами.

Если статины влияют на работу мозга человека, то это, вероятно, прямое следствие их способности понижать уровень холестерина.

За последние годы появилось много новых свидетельств этому. Результаты нескольких исследований подкрепили гипотезу о потенциальной связи между раздражительностью и приемом статинов - в том числе и в ходе проведенных Голом (с участием более 1000 человек) рандомизированных контролируемых исследований (РКИ), считающихся золотым стандартом получения научных данных о новых медицинских вмешательствах.

РКИ Голом показало, что лекарство повышало агрессию у женщин в постклимактерический период, но, странным образом, никак не отражалось на поведении мужчин.

В 2018 году одно из исследований обнаружило схожий эффект у рыб - кажется, механизм, связывающий уровень холестерина и агрессию, существует уже миллионы лет.

Голом продолжает пребывать в убеждении, что пониженный холестерин и, как следствие, статины могут вызывать изменения в поведении как женщин, так и мужчин, но глубина влияния может очень сильно различаться от человека к человеку.

Но самое неприятное открытие, которое сделала Голом, - это вовсе не возможное воздействие обычных лекарств на нашу личность. Это общее отсутствие интереса к такому воздействию.

"Упор делается на том, что врачи могут легко проверить", - объясняет она. По ее словам, в течение долгого времени исследования побочных действий статинов сосредотачивались на мышцах и печени, потому что любые проблемы с этими органами можно обнаружить с помощью стандартных анализов крови.

Исследователь из Университета Огайо Доминик Мишковский тоже заметил это. "Мы много знаем о физиологическом воздействии лекарств, - говорит он, - но мы не понимаем, как они влияют на поведение человека".

Собственные исследования Мишковского обнаружили зловещие побочные эффекты от приема парацетамола. Ученым было давно известно, что этот препарат уменьшает физическую боль, снижая активность в некоторых участках мозга - таких как островковая доля, которая играет важную роль в наших эмоциях.

Эти участки принимают участие в создании ощущения межличностных и социальных проблем, и парацетамол удивительным образом может облегчить нам психологическую боль, например, если нас отвергли.

Недавние исследования показали еще одну интересную вещь: в нашем мозге центры боли - одновременно центры эмпатии, сопереживания эмоциональному состоянию другого человека.

Например, сканирование при помощи ФМРТ (функциональной магнитно-резонансной томографии) показало, что при боли и при так называемой позитивной эмпатии (радости за другого человека) в мозгу становятся активны одни и те же участки.

Исходя из этой находки, Мишковский задумался: а не ослабляют ли болеутоляющие средства нашу способность сочувствовать другим?

Вместе с коллегами из Огайо он набрал добровольцев из студентов университетов и разделил на две группы. Одной группе давали стандартную дозу парацетамола (1000 мг), а другой - плацебо.

Затем их попросили прочитать разные вдохновляющие сюжеты из жизни других людей - например, об удаче некого Алекса, который наконец-то набрался смелости и попросил девушку о свидании (и она согласилась).

В результате оказалось, что парацетамол существенно снижает нашу способность радоваться за других - задумайтесь теперь, как это лекарство может ежедневно влиять на формирование отношений у миллионов людей по всему миру.

"Я уже не начинающий исследователь, - говорит Мишковский, - и, честно говоря, результаты этих экспериментов - самые тревожащие, с которыми я сталкивался. Особенно потому, что я хорошо представляю, какое огромное число людей подвергается такому воздействию. Когда вы даете кому-то лекарство, вы даете его не просто отдельному человеку - вы даете его общественной системе. И нам совершенно непонятно воздействие этих лекарств в более широком контексте".

Эмпатия определяет не только то, что вы хороший человек, или что вы плачете, когда смотрите грустный фильм.

Эта эмоция имеет много практических плюсов, среди которых - более стабильные отношения с любимым человеком, более приспособленные к жизни дети, более успешная карьера.

Некоторые ученые даже предположили, что эмпатия - причина успеха человека как биологического вида.

Все это поневоле заставляет задуматься, какие последствия для всего человечества будет иметь снижение способности испытывать эмпатию.

Формально парацетамол не меняет нашего характера, поскольку эффект от его приема сохраняется на протяжении всего нескольких часов и немногие из нас принимают его постоянно.

Но, как подчеркивает Мишковский, мы должны быть информированы о том, как он на нас влияет, что поможет нам принимать здравые решения по поводу его использования.

"Точно так же, как мы знаем, что не стоит садиться за руль, когда выпьешь, нам не стоит принимать парацетамол, если нам предстоит оказаться в ситуации, где от нас потребуется эмоциональный отклик - допустим, серьезный разговор с партнером или с коллегой".

Одна из причин, по которой лекарства оказывают такое психологическое влияние, состоит в том, что наш организм - это не просто мешок с разными органами, омываемыми физиологическими жидкостями и химическими соединениями. Это система, в которой разные процессы тесно взаимосвязаны.

Например, ученым уже было известно, что прием лекарств от астмы иногда влияет на поведение больных и порой ведет к развитию синдрома дефицита внимания и гиперактивности. А недавно одно из исследований обнаружило, что существует таинственная связь между этими двумя заболеваниями: имея одно из них, вы увеличиваете риск заболеть другим на 45-53%.

Никто не знает почему. Есть идея, что лекарства от астмы вызывают синдром дефицита внимания и гиперактивности, поскольку изменяют уровень серотонина или химических веществ, вызывающих воспалительные процессы.

Несмотря на малозаметное воздействие на работу мозга, антидепрессанты не раз помогали спасти человека от самоубийства, снижающие уровень холестерина препараты ежегодно спасают десятки тысяч жизней, а парацетамол входит в перечень основных лекарственных средств ООН из-за своей способности облегчать боль.

Но важно и то, чтобы люди были проинформированы о любых потенциальных побочных психологических эффектах.