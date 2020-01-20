Принц Гарри объяснил отказ от королевских обязанностей

CentralAsia (CA) - Принц Гарри заявил, что отход от исполнения королевских обязанностей его печалит, но у него не было другого выхода. При этом он отметил, что надеется продолжить служить королеве Елизавете II, передает BBC.

Выступая на встрече благотворительной организации Sentabale, Гарри отметил, что испытывает огромное уважение к своей бабушке, которую он назвал "своим верховным главнокомандующим".

"Мы надеялись, что сможем продолжить служить королеве, Содружеству и военным ассоциациям без государственного финансирования. К сожалению, это оказалось невозможно", - сказал он.

При этом Гарри отметил, что Британия является его домом и любимым местом, и что "так будет всегда".

Ранее Букингемский дворец объявил, что принц Гарри и его супруга Меган больше не будут использовать свои королевские титулы и перестанут получать государственные средства.

Это означает, что с весны 2020 года их больше нельзя будет называть "Их королевские высочества". При этом они останутся герцогом и герцогиней Сассекскими, а Гарри сохранит титул принца, который достался ему при рождении.

Гарри и Меган также заявили, что намерены вернуть 2,4 млн фунтов, потраченные из бюджета Великобритании на ремонт их дома в Виндзоре.

До этого супруги жаловались на давление и слишком пристальное внимание СМИ к их персонам, а Гарри высказывал опасения, что его жена может стать жертвой "тех же мощных сил", которые привели к гибели его матери, принцессы Дианы.

Как признался Гарри в своем выступлении, видеозапись которого он выложил на своей странице в "Инстаграме", когда он женился на Меган, они оба "были полны энтузиазма, надежд, и были готовы служить [британской короне]".

"Поэтому мне сейчас очень грустно, что все так обернулось. Принятое мной решение о том, что мы с супругой отходим [от исполнения королевских обязанностей], далось мне нелегко", - сказал Гарри.

"Было много месяцев обсуждений, после многих лет вызовов, которые бросала мне жизнь. Я знаю, что не всегда поступал правильно, но на нынешнем этапе у меня правда не было другого выбора", - отметил принц.

Ранее супруги сообщили, что намерены жить на две страны, проводя значительную часть времени в Канаде. Супруга Гарри сейчас находится на западном побережье Канады вместе с сыном Арчи.