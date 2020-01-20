В Самарканде заказчика билборда с рекламой наркотиков оштрафовали на $120

CentralAsia (UZ) - В ноябре 2019 года в Ташкенте и Самарканде были выявлены факты установленных рекламных конструкций, на которых был обозначен QR-код с ссылкой на сайт продажи, запрещенных в Республике, психотропных веществ.

В целях выяснения обстоятельств в Агентстве по защите прав потребителей при Антимонопольном комитете была создана специальная комиссия. В ходе работы выяснилось, что один из баннеров был установлен в Ташкенте на пересечении Ахангаранского шоссе и улицы Чулпон («Крестик»), а также в Самарканде на улице Фирдавсий.

Ознакомившись с материалами дела заказчик демонтировал конструкцию в Ташкенте, о чем официальным письмом уведомило Агентство.

Действия рекламодателя и заказчика квалифицированы нарушением законодательства в части основных требование к рекламе.

По обоим случаям дела были переданы в административный суд Юнусабадского района г.Ташкента и Самаркандский городской административный суд.

В отношении заказчика и рекламодателя из Самарканда суд определил штрафы в размере 1 млн 115 тысяч сум (120 долларов США) на каждого.

По случаю в Ташкенте суд ещё не состоялся.

АМК подготовил изменения в закон о рекламе и Кодекс об административной ответственности, предусматривающие повышение размера штрафа за рекламу, производство и продажу продукции и товаров, запрещенных законодательством Узбекистана.