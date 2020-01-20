[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 января 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Самарканде заказчика билборда с рекламой наркотиков оштрафовали на $120

CentralAsia (UZ) -  В ноябре 2019 года в Ташкенте и Самарканде были выявлены факты установленных рекламных конструкций, на которых был обозначен QR-код с ссылкой на сайт продажи, запрещенных в Республике, психотропных веществ.

В целях выяснения обстоятельств в Агентстве по защите прав потребителей при Антимонопольном комитете была создана специальная комиссия. В ходе работы выяснилось, что один из баннеров был установлен в Ташкенте на пересечении Ахангаранского шоссе и улицы Чулпон («Крестик»), а также в Самарканде на улице Фирдавсий.

Ознакомившись с материалами дела заказчик демонтировал конструкцию в Ташкенте, о чем официальным письмом уведомило Агентство.

Действия рекламодателя и заказчика квалифицированы нарушением законодательства в части основных требование к рекламе.

По обоим случаям дела были переданы в административный суд Юнусабадского района г.Ташкента и Самаркандский городской административный суд.

В отношении заказчика и рекламодателя из Самарканда суд определил штрафы в размере 1 млн 115 тысяч сум (120 долларов США) на каждого.

По случаю в Ташкенте суд ещё не состоялся.

АМК подготовил изменения в закон о рекламе и Кодекс об административной ответственности, предусматривающие повышение размера штрафа за рекламу, производство и продажу продукции и товаров, запрещенных законодательством Узбекистана.

print
  • Дочь Назарбаева купила в Швейцарии участок за $45 млн, - СМИ
  • Мэрии городов Ташкент и Ош обменялись опытом
  • В Монголии самая крупная комплексная школа Азии реализует программу «Неограниченные мечты»



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com