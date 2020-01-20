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  20 января 2020
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Суммарное состояние миллиардеров оказалось больше, чем у 60% жителей Земли, - исследование

CentralAsia (CA) -  Все долларовые миллиардеры мира (2153 человека) суммарно владеют большим количеством денег, чем 4,6 млрд беднейших жителей Земли. Такие данные приводятся в новом исследовании компании Oxfam, специализирующейся на борьбе с бедностью.

Суммарный капитал 22 богатейших людей мира больше, чем имущество всех женщин Африки, отмечают авторы исследования, а 1% богатейших в мире людей владеет состоянием, более чем вдвое превышающим состояние 6,9 млрд человек.

Общее число людей, живущих на Земле, по данным ООН, в мае 2019 года достигло 7,7 млрд человек.

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