Побывавший в 154 странах индийский путешественник доехал до Улан-Батора, чтобы рассказать о СПИД и своей культуре

CentralAsia (MNG) - В Монголию прибыл Сомен Дебнатх, гражданин Индии, который путешествует по миру на велосипеде. В Улан-Баторе его поприветствовал Д.Батсух, начальник управления туризма столицы.

Мужчина покинул свой дом 16 лет назад. По словам Дебнатха, его путешествие началось в 2004 году – с тех пор индийский велопилигрим побывал в 154 странах.

Дебнатх не просто так путешествует по разным странам. Он делится с людьми информацией о ВИЧ и знакомит с индийской культурой. Еще подростком Сомен, когда ему было 14 лет, прочел статью о СПИДе и стал расспрашивать учителей о болезни. Но в деревне Басанти, где жил мальчик, никто не мог ответить на его вопросы. Сомен прошел обучающий курс и начал собственную просветительскую кампанию.

Он планирует завершить путешествие в декабре 2020 года, после того как посетит 191 страну. А потом, вернувшись на родину, он намеревается написать книгу о своем путешествии по миру.

Делясь своими путешествиями в социальных сетях, особенно он делился своим опытом с Улан-Батором, который достиг тысячи последователей по всему миру.

В дорогу мужчина отправился всего с 17 долларами в кармане. Первые два года он путешествовал по родной стране, власти Индии оценили деятельность Бебнатаха и выдали ему 700 долларов, с которыми он и поехал за границу. Кроме того, мужчине было выдано письмо для индийских диппредставительств, чтобы послу помогали ему налаживать культурные связи в разных странах.

Самым ужасным моментом путешествия Бебнатх называет встречу с талибами в Афганистане. Однажды к нему подъехал джип, из которого вышли боевики. Один из них хотел убить странника сразу, второй уговорил его сделать это позже. В итоге индийца заперли на некоторое время в подвале, а затем использовали в качестве повара, после чего отпустили.