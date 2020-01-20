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  20 января 2020
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Мэрии городов Ташкент и Ош обменялись опытом

CentralAsia (UZ) -  20 января в столичном хокимияте прошла встреча заместителя хокима Ташкента Бахтиёра Рахманкулова с делегацией мэрии города Ош Кыргызской Республики во главе с директором Ошского комбината по благоустройству и зелёному хозяйству Данияром Токторбаевым.

Как сообщила пресс-служба столичной администрации, Рахманкулов выразил готовность к сотрудничеству в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения, тепличных хозяйств.

В качестве подтверждения своих слов Рахманкулов пригласил гостей посетить данное тепличное хозяйство, а также Ботаничесий сад Ташкента, реконструкция которого была недавно завершена.

В свою очередь Токторбаев рассказал о деятельности Ошского комбината по благоустройству и зелёному хозяйству, который занимается благоустройством, озеленением, ландшафтным дизайном, организует парки и скверы, обеспечивает чистоту и порядок в общественных местах. Токторбаев выразил особую заинтересованность в приобретении семян цветов, кустарников, деревьев и хвойных, пригодных для выращивания в жарком климате. Глава делегации отметил, что надеется на обмен опытом и долгосрочное сотрудничество в сфере благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, ирригационно-дренажной системы.

Принявший участие во встрече генеральный директор государственного управления по благоустройству города Ташкента Азамжан Ризашов рассказал гостям о работе управления, о парке специальной техники, который был пополнен в 2019 году и сейчас насчитывает более 500 единиц, отметив, что большая часть этой техники производится в Узбекистане. Он также выразил готовность к сотрудничеству и обмену опытом. А на просьбу кыргызской стороны об организации повышения квалификации ошских специалистов по ландшафтному дизайну – выразил готовность оказать необходимое содействие.

В заключение встречи стороны договорились о взаимном сотрудничестве, обмене опытом, организации повышения квалификации специалистов по благоустройству, ландшафтному дизайну, ирригационным и дренажным системам.

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