Правительство Узбекистана сложило полномочия

- Узбекистан, общество
- 9:00, 21 января 2020
- Просмотров: 1618
- Обновлено: 9:22, 21 января 2020
CentralAsia (UZ) - Кабинет Министров Узбекистана 20 января направил вновь избранному Олий Мажлису обращение о сложении полномочий.
Обращение, подписанное премьер-министром Абдуллой Ариповым, было зачитано в понедельник сначала перед вновь избранной Законодательной палатой, затем – перед новыми членами Сената. Обе палаты приняли отставку правительства, сообщили местные СМИ.
Ожидается, что кандидатура премьер-министра будет рассмотрена и утверждена 21 января на совместном заседании нижней и верхней палат парламента.
Ранее Либерально-демократическая партия Узбекистана, имеющая наибольшее количество депутатских мест, представила президенту на пост премьер-министра действующего главу правительства Абдуллу Арипова.
Члены Кабинета Министров будут утверждены президентом по представлению премьер-министра после одобрения Законодательной палатой.