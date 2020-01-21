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  21 января 2020
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Правительство Узбекистана сложило полномочия

CentralAsia (UZ) -  Кабинет Министров Узбекистана 20 января направил вновь избранному Олий Мажлису обращение о сложении полномочий.

Обращение, подписанное премьер-министром Абдуллой Ариповым, было зачитано в понедельник сначала перед вновь избранной Законодательной палатой, затем – перед новыми членами Сената. Обе палаты приняли отставку правительства, сообщили местные СМИ.

Ожидается, что кандидатура премьер-министра будет рассмотрена и утверждена 21 января на совместном заседании нижней и верхней палат парламента.

Ранее Либерально-демократическая партия Узбекистана, имеющая наибольшее количество депутатских мест, представила президенту на пост премьер-министра действующего главу правительства Абдуллу Арипова.

Члены Кабинета Министров будут утверждены президентом по представлению премьер-министра после одобрения Законодательной палатой.

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