Покинувшая Узбекистан блогер Нафосат Оллашукурова заявила о пытках в психдиспансере

Нафосат Оллашукурова

CentralAsia (UZ) - Блогер из Узбекистана Нафосат Оллашукурова, которая в прошлом году три месяца по решению суда провела в Хорезмском психоневрологическом диспансере, уехала из Узбекистана. "Дорогие соотечественники, я была вынуждена покинуть страну. Но я бы не хотела, чтобы вы расценивали это как трусость или побег", – написала она в Facebook.

Блогер объяснила, что даже после выписки из психиатрической больницы власти предприняли несколько попыток поставить ее на учет в Ташкентскую городской психиатрической больницу, что могло закончиться новой госпитализацией в любой момент.

"Дорогие друзья, я пришла к выводу, что блогеры в Узбекистане не могут действовать свободно и вынуждены уезжать, – подчеркнула Оллашукурова. – Я хотела бы поблагодарить посольство США в Узбекистане, правозащитную организацию "Эзгулик", а также Абдурахмана Ташанова и адвоката Умида Давлетова, который помог мне в моем отъезде".

32-летнюю учительницу английского языка Нафосат Оллашукурову, которая вела блог в фейсбуке под именем Shabnam Olloshkurova, осенью 2019 года по решению суда поместили на принудительное лечение ​в психоневрологический диспансер. Это произошло после того, как Оллашукурова присоединилась к пешему ходу журналиста и поэта Махмуда Раджабова и его родственников из Хорезма в Ташкент. Люди шли на прием к министру внутренних дел Узбекистана, намереваясь рассказать ему о том, как их незаконно преследуют. Всех участников пешего хода задержали и приговорили к административным арестам.

Оллашукурову также арестовали на 10 суток, признав ее виновной в хулиганстве, сопротивлении полиции и несанкционированной акции. После того, как женщину отправили отбывать административный арест, в Генпрокуратуре Узбекистана заявили, что у нее якобы начались некие "психологические изменения": "психическое расстройство, признаки психопатоподобного синдрома, паранойяльного синдрома". В решении суда также было сказано, что Оллашукурова "представляет угрозу для себя или окружающих". Оллашукурову освободили из диспансера лишь в декабре 2019 года.

По ее словам, даже после выписки из психиатрической больницы в Ургенче власти предприняли несколько попыток поставить ее на учет в Ташкентскую городской психиатрической больницу, что могло закончиться новой госпитализацией в любой момент, передает centralasian.org.

– Психиатры три раза приходили ко мне домой. Они не смогли увезти меня, так как в это время меня не было дома. Они приходили ко мне домой якобы для того, чтобы проверить состояние моего здоровья. Но разве будут врачи приходить ко мне домой в 6 часов вечера только для того, чтобы проверить мое здоровье? Я покинула Узбекистан, так как начала опасаться за свою жизнь, – говорит Нафосат Оллашукурова.

Нафосат Оллашукурова рассказала, что во время заключения в УВД Хорезмской области ее жестоко пытали.

– Во время заключения они сказали мне, что пеший ход Махмуда Раджаба был организован Мухаммадом Салихом и Дустназаром Худойназаром. Сотрудники милиции заявили, что Салих и Дустназар хотят устроить госпереворот и просили дать показания против них. Я сказала им: «Мухаммад Салих не имеет никакого отношения к пешему ходу Махмуда Раджаба, как я могу дать показания против него?» В ответ они заявили мне: «Мы сами тебе скажем, какие показания ты должна дать». Я не согласилась и тогда они применили в отношении меня физическую силу. В первый день они кричали на меня и пытались запугать. Угрожали, что изнасилуют бутылкой. На вторые сутки они избили меня. Таскали за волосы, пинали по животу. На третьи сутки меня раздели догола. Все это со мной творили мужчины. Они требовали от меня дать показания против Мухаммада Салиха, я не согласилась. Потом меня бросили в психдиспансер, – говорит Нафосат Оллашукурова.

По словам блогерши, сотрудники правоохранительных органов Хорезма потребовали от нее не говорить о примененных к ней пытках. "Во-первых, они потребовали от меня прекратить блогерскую деятельность. Во-вторых, пригрозили, что снова отправят в психдиспансер, если я расскажу о пытках в СИЗО. Я боялась говорить обо всем этом, находясь в Узбекистане", – сказала Нафосат Оллашукурова.