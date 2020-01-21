[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 января 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Узбекистане открылась первая криптобиржа в Центральной Азии «Uznex»

CentralAsia (UZ) -  В Корейском культурном центре в столице Узбекистана 20 января состоялись международная конференция, посвященная технологии блокчейна, а также церемония открытия криптобиржи "UzNEX".

Основная цель мероприятия, организованного Фондом поддержки развития цифровой экономики "Цифровое доверие" при Президенте Республики Узбекистан, заключается в развитии технологии блокчейна, доведении до общественности информации о ее роли и задачах в социально-экономической сфере, сообщило УзА.

В конференции приняли участие руководители ведущих компаний в области блокчейна Южной Кореи, Японии, Сингапура, министерств и ведомств Узбекистана. В рамках мероприятия состоялась также церемония открытия первой криптобиржи и офиса компании "KOBEA GROUP" в Центральной Азии.

"UzNEX" является единственной криптобиржей в Центральной Азии, на ее рынке действуют национальная валюта, кредитные карты и доллары США. Гражданам Узбекистана будет предоставлено право продавать криптовалюту на бирже, а резиденты Узбекистана смогут пользоваться всеми услугами криптовалютной биржи в рамках национального законодательства.

При этом, если человек даже не имеет определенного опыта в этой сфере, он может ежедневно, еженедельно и ежемесячно наблюдать за инвестиционной стратегией профессиональных инвесторов, получающих высокую прибыль. Эксперты по безопасности ведущих криптобирж мира будут круглосуточно и непрерывно осуществлять мониторинг системы платформы. А центр инженерной технологии в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) предоставит специализированные решения. Кроме того, известная во всем мире в области безопасности цифровых активов компания "BitGo" предоставит "горячий кошелек".

На платформах UzMex UzSTX, предоставляющих социальные цифровые ресурсы, любой человек в мире может осуществить финансовое инвестирование, перевод денег и кредитование через мобильный телефон или личный компьютер.

Компания "KOBEA GROUP" - учредитель первой в Узбекистане криптобиржы "UzNEX" в будущем планирует открыть в ведущих вузах Узбекистана специальные кафедры по блокчейну.

print
  • В Таджикистане медсестру уволили из-за сына видеоблогера, критикующего политику властей
  • Китайская Emeelt Mines подает в суд на правительство Монголии из-за лицензии на урановое месторождение
  • В Центробанке Узбекистана опровергли утверждения о продаже золота для обеспечения стабильности обменного курса



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com