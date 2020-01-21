В Узбекистане открылась первая криптобиржа в Центральной Азии «Uznex»

CentralAsia (UZ) - В Корейском культурном центре в столице Узбекистана 20 января состоялись международная конференция, посвященная технологии блокчейна, а также церемония открытия криптобиржи "UzNEX".

Основная цель мероприятия, организованного Фондом поддержки развития цифровой экономики "Цифровое доверие" при Президенте Республики Узбекистан, заключается в развитии технологии блокчейна, доведении до общественности информации о ее роли и задачах в социально-экономической сфере, сообщило УзА.

В конференции приняли участие руководители ведущих компаний в области блокчейна Южной Кореи, Японии, Сингапура, министерств и ведомств Узбекистана. В рамках мероприятия состоялась также церемония открытия первой криптобиржи и офиса компании "KOBEA GROUP" в Центральной Азии.

"UzNEX" является единственной криптобиржей в Центральной Азии, на ее рынке действуют национальная валюта, кредитные карты и доллары США. Гражданам Узбекистана будет предоставлено право продавать криптовалюту на бирже, а резиденты Узбекистана смогут пользоваться всеми услугами криптовалютной биржи в рамках национального законодательства.

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При этом, если человек даже не имеет определенного опыта в этой сфере, он может ежедневно, еженедельно и ежемесячно наблюдать за инвестиционной стратегией профессиональных инвесторов, получающих высокую прибыль. Эксперты по безопасности ведущих криптобирж мира будут круглосуточно и непрерывно осуществлять мониторинг системы платформы. А центр инженерной технологии в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) предоставит специализированные решения. Кроме того, известная во всем мире в области безопасности цифровых активов компания "BitGo" предоставит "горячий кошелек".

На платформах UzMex UzSTX, предоставляющих социальные цифровые ресурсы, любой человек в мире может осуществить финансовое инвестирование, перевод денег и кредитование через мобильный телефон или личный компьютер.

Компания "KOBEA GROUP" - учредитель первой в Узбекистане криптобиржы "UzNEX" в будущем планирует открыть в ведущих вузах Узбекистана специальные кафедры по блокчейну.