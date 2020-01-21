Казахстанских магистрантов отчислили после попавшего в сеть видео с вечеринки в Германии

CentralAsia (KZ) - Восьмерых казахстанских магистрантов Академии правосудия отчислили и взыскали со всех денежные расходы, которые понесло государство на их обучение и зарубежную стажировку в Германии, передает "Хабар 24".

Напомним, в сети на одном из интернет-каналов появилось видео, на котором группа молодых людей запечатлена за распитием алкогольных напитков.

Позже выяснилось, что это магистранты Академии правосудия при Верховном суде Казахстана. Кадры были сделаны во время их международной стажировки в ФРГ.





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Қолданылған материалдарға міндетті түрде www.24.kz сайтына гиперсілтеме берілуі тиіс / Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на www.24.kz Позже выяснилось, что в объектив попали магистранты Академии правосудия при Верховном суде Казахстана. Кадры были сделаны во время их международной стажировки в ФРГ.Источник: https://24.kz/ru/news/obrazovanie-i-nauka/item/368699-skandalno-proslavivshikhsya-magistrantov-akademii-pravosudiya-otchislili Қолданылған материалдарға міндетті түрде www.24.kz сайтына гиперсілтеме берілуі тиіс / Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на www.24.kz





Источник:

Қолданылған материалдарға міндетті түрде www.24.kz сайтына гиперсілтеме берілуі тиіс / Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на www.24.kz Напомним, в сети на одном из интернет-каналов появилось видео, на котором группа молодых людей запечатлена за распитием алкогольных напитков.Источник: https://24.kz/ru/news/obrazovanie-i-nauka/item/368699-skandalno-proslavivshikhsya-magistrantov-akademii-pravosudiya-otchislili Қолданылған материалдарға міндетті түрде www.24.kz сайтына гиперсілтеме берілуі тиіс / Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на www.24.kz

Согласно приказу, опубликованному 20 января на сайте Академии правосудия при Верховном суде Казахстана, из числа магистрантов второго курса отчислены Басканбаева Дамира Бекболатовна, Джумагулова Айзада Богенбаевна, Ескен Аян Ынтымақұлы, Жеренширинова Асель Маликовна, Жолдасбаев Алишер Канатович, Касымова Зарина Ермековна, Кенжебаев Адлет Оралбекович, Утепбаева Гульжан Маратовна.

Студенты отчислены за "несоблюдение морально-этических норм" и "нарушение обязанностей, предусмотренных законодательством Казахстана: допущение своими действиями и поведением критики со стороны общества, непринятие мер по пресечению и недопущению нарушений норм служебной этики со стороны других государственных служащих".

В отношении магистрантов Бисембаева Арсема Даулетовича, Жанаева Ерлана Дулатовича и Мамираимовой Асель Сайлаубайкызы применено дисциплинарное взыскание в виде выговора за "несоблюдение морально-этических норм".



