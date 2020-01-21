В Улан-Баторе вводят электрические автобусы, чтобы не загрязнять воздух

CentralAsia (MNG) - Монголия импортировала 10 электрических автобусов из Китая. Они начали работу ранее 20 января и будут тестироваться в течение 3 месяцев.

По словам чиновников, автобусы могут выдерживать температуры от -50 до +60 градусов Цельсия и будут заряжаться за 20 минут. Автобусы рассчитаны на 36 мест и могут проехать 200 км при полной зарядке.

Администрация города Улан-Батора заменяет старые дизельные автобусы как еще один способ борьбы с загрязнением воздуха.