В Туркменистане экономические проблемы и ограничения усложняют жизнь населения - СМИ

CentralAsia (TM) - Новый год пришел в Дашогуз, прихватив с собой старые проблемы. В то время как по телевизору неустанно говорят о цифровизации и высоких технологиях, старики и инвалиды по-прежнему стоят в очередях за пенсиями, а бюджетники – перед банкоматами, ругая власть за высокие комиссионные сборы.

В газетах читаешь о росте экономики, наращивании темпов и внедрении эффективных моделей, а в реальной жизни ежедневно наблюдаешь рост цен на продукты и лекарства, нехватку продовольствия по государственным ценам и ограничения на выезд из страны. О ситуации в Дашогузском велаяте и настроениях местных жителей сообщает корреспондент turkmen.news Селим Хакнепесов.

Все, кто может, давно проложили тропинку в соседний Узбекистан, где обналичивают банковские карты и занимаются мелкой торговлей. За 1100 манатов (около $60) люди оформляют визу в турфирме, что позволяет им два раза в месяц ездить к соседям. Больше трех дней стараются в Узбекистане не находиться, иначе потом нужно оформлять регистрацию, а она стоит денег – 80 манатов. Для удобства наших граждан узбеки прямо у границы держат в своих автомобилях терминалы оплаты, а это значит, что не приходится ехать в близлежащий поселок Шават: перешел границу, сел в машину, там будто бы оплатил товар туркменской банковской картой, получив на руки наличные, и пошел обратно на КПП. Некоторые остаются, посуточно снимая в частных домах койко-место. Цена вопроса – 10 тысяч сумов или 20 манатов (чуть более 1 доллара). Условия спартанские, в комнате могут одновременно жить и 10, и 15 человек, туалет на улице, поход в баню за отдельную плату.

Несмотря на предлагаемые обстоятельства, люди все равно ездят. Да, приходится на нашей стороне КПП выстаивать по 4-5 часов (обратно – от силы минут 30, какая бы очередь не была); да, каждый раз отвечаешь на одни и те же вопросы наших миграционщиков: куда едешь, зачем, к кому, что везешь, есть ли Visa-карта; да, ограничивают количество провозимого товара, обратно, например, разрешается только 2 пачки сигарет и 2 бутылки кока-колы. Но раз ездят, значит это того стоит, потому что иной работы нет.

Местные аксакалы из числа этнических узбеков говорят, что было бы хорошо, если Узбекистан, по примеру Турции или Грузии, ввел бы с Туркменистаном безвизовый режим, пусть и в одностороннем порядке, раз уж наши власти не идут на открытость с соседями. Другие сомневаются, что Узбекистан пойдет на такое, а третьи считают, что власти Туркменистана вообще в таком случае введут выездные визы, иначе, мол, все из страны убегут. На одних из поминок знакомый узбек шепнул, что люди готовы обратиться с письмом по этому поводу к президенту Шавкату Мирзиёеву…

Счастливчики – те, кто смог устроиться на госслужбу в городе, даже если для этого приходится каждый день ездить по 100 километров туда и обратно. Люди приспосабливаются ко всему, со временем начинают снимать квартиру в городе, а детей устраивать в местные школы. Так пустеют села.

Городским же жителям, кроме как за границу, ехать некуда, и они едут: в одном подъезде многоквартирного дома, бывает, пустуют по 2-3 квартиры. Их владельцы либо всей семьей уехали на заработки в Турцию и живут там годами, либо оставили детей на попечение бабушкам и дедушкам, а сами работают на чужбине, регулярно высылая семье деньги на еду, одежду и лекарства.

Местное население мрёт на глазах. Казалось бы, еще вчера с человеком общались, а сегодня родственники зовут на похороны или поминки. Перед праздниками внезапно ушел старый знакомый из типографии Эсен Артыков, говорят, «скосил» целый букет болезней, в том числе диабет. А было-то Эсену не более 60, однако, знакомые, пришедшие на 7 дней, кивали головами: дожить до этих лет «уже хорошо». Нередко уходят молодые, а уж сорокалетние и пятидесятилетние – сплошь и рядом. Вечером вроде лег спать, а утром уже холодный; виделись вчера-позавчера, а сегодня человека уже нет. И у всех одни и те же причины: инфаркт, инсульт, рак, диабет, автоавария…

Занятые заботами о дне насущном люди не обращают внимания на свое здоровье, на симптомы и болячки, а к врачам обращаются, когда уже ничего не исправить. Да и есть ли толк в местных больницах? Врачи ставят неверный диагноз, назначают неправильное лечение, и вот человек уже инвалид; другому во время лечения пиелонефрита заносят гепатит С, у третьего «проворонили» туберкулез, четвертому в Турции диагностировали цирроз печени в последней стадии, в то время как человек приехал на заработки уже будучи больным, пятый умирает под капельницей, шестой… Впрочем, стоит ли продолжать.

Все лекарства дорогие, за любую услугу, даже, казалось бы, абсолютно лишнюю, нужно платить. Так, больной жалуется на боль в правом боку, а его отправляют на флюорографию – оплата 8 манатов. Пациенты говорят, что это — ноу-хау главврача областной больницы. Или, например, обращается человек в больницу, а в конце получает счет за то, что он, пролежав якобы в стационаре 10 дней (по 11 манатов за день), обязан заплатить. На самом деле, человек не пролежал в стационаре и дня, но платит за не сделанные уколы, за не сданные анализы… Люди говорят: дешевле просто лечь и умереть.