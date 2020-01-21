Узбекистан начнет поставлять в Кыргызстан семена растений, пригодных для выращивания в жарком климате

CentralAsia (KG) - Узбекистан будет поставлять в Кыргызстан семена цветов, кустарников, деревьев и хвойных, пригодных для выращивания в жарком климате. Договоренность об этом была достигнута 20 января на встрече заместителя хокима Ташкента Бахтиёра Рахманкулова с делегацией мэрии города Ош во главе с директором Ошского комбината по благоустройству и зелёному хозяйству Данияром Токторбаевым.

Как сообщил nuz.uz, во время беседы в администрации Ташкента Бахтиёр Рахманкулов сообщил о работах по благоустройству города, реконструкции каналов и очистке улиц, а также о работе тепличных хозяйств столицы.

Данияр Токторбаев рассказал о деятельности Ошского комбината по благоустройству и зелёному хозяйству, который занимается озеленением, ландшафтным дизайном, созданием парков и скверов, поддержанием чистоты в общественных местах. Как он отметил, в Оше успешно работают тепличные хозяйства, но им не хватает опыта в организации капельного орошения, циркуляции воздуха и влажности.

Руководитель делегации выразил особую заинтересованность в приобретении семян растений, предназначенных для жаркого климата, пишет пресс-служба хокимията Ташкента. Также он попросил организовать повышение квалификации ошских специалистов по благоустройству, ландшафтному дизайну, ирригационным и дренажным системам.