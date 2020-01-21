Добыча полезных ископаемых в Монголии и перспективы Оюу-Толгой, - мнения

CentralAsia (MNG) - За последнее десятилетие рудник Оюу-Толгой в Монголии стал синонимом злоупотреблений, связанных с практикой ведения бизнеса и добычи полезных ископаемых, которые вытеснили монгольских скотоводов. Это вызвало возмущение среди защитников окружающей среды и правозащитных организаций в пустыне Южной Гоби, пишет Литал Хайкин - автор и журналист, базирующийся в Tiohtiá: ke (Монреаль). Она публиковала статьи в Warscapes, Briarpatch и Media Co-op, появлялась в таких литературных публикациях, как 3: AM AM Magazine, Berfrois и Black Ves Lit «Vestiges». Она руководит «The Green Violin» - литературной прессой в стиле самиздата для бесплатного распространения литературных принадлежностей.

Продолжается масштабная подземная экспансия, которая сделает Оюу-Толгой одной из крупнейших в мире шахт по добыче меди и золота, несмотря на заявление Rio Tinto летом о том, что рудник потребует реконструкции. Учитывая, что более 80% стоимости шахты находится под землей, и более 200 км запланированных подземных дорог и инфраструктуры, шахта сейчас вступает в свою наиболее прибыльную фазу.

Мажоритарные владельцы Оюу-Толгой, британо-австралийская компания Rio Tinto и канадская дочерняя компания Rio Tinto Turquoise Hill Resources, давно используют слабые экологические и экономические нормы Монголии.

Доступ к воде и земле, колониализм ресурсов и коррупция в правительстве являются постоянными проблемами, которые привели к длительному конфликту. Несмотря на продолжающуюся критику контрактов рудника и требований об уклонении от уплаты налогов, правительство Монголии продолжало предоставлять компании опасные уступки.

Монгольские кочевые скотоводы продолжают бороться с игнорированием Оюу-Толгой своих традиционных прав на свободно текущие реки и пастбища в сомоне Ханбогд, регионе в юго-восточной провинции Өмнөговь, наиболее пострадавшем от шахты, пишет Литал Хайкин.

Пол Робинсон, исследователь из BankWatch, который является директором Юго-западного института, работает с Oyu Tolgoi Watch и монгольскими скотоводами более десяти лет. В своем скайп-интервью Робинсон описал, как на шахте изначально отсутствовал план мелиорации, который наряду с финансовым обеспечением, гарантирующим завершение плана, должен быть стандартным процессом. «У них есть оценка социального воздействия на окружающую среду, которая была опубликована в 2012 году», - сказал Робинсон. «Шахта уже началась - они годами вскрывали вскрыши. Отсутствие согласованной базовой линии очень затрудняет оценку их эффективности».

Робинсон описал, как соглашения между пастухами и Оюу-Толгой медленнее выполнялись в связи с проблемами, связанными с хвостохранилищами в бассейне реки Ундай. Он также упомянул некачественную конструкцию из 37 скважин, которые должны были контролировать разделение верхнего и нижнего водоносного горизонта. Субподрядчики Оюу-Толгой построили эти скважины с гравием вместо бетона, в результате чего верхний уровень воды (который должен был использоваться скотоводами) стекал в более глубокие подземные воды, которые используются шахтой.

«Не проводился гидрологический анализ района Оюу-Толгой, чтобы контролировать общий уровень воды и решать эти скважины», - сказал Робинсон. «По словам Оюу-Толгоя, скважины были отремонтированы, но последствия не анализируются». Общее количество пробуренных скважин далеко не соответствует тому, что было обещано изначально.

Большая картина: экономия и уклонение от уплаты налогов

Оюy-Толгой был важным средством неолиберального вмешательства и ускорил приватизацию монгольских земель и ресурсов. Rio Tinto и Turquoise Hill утверждают, что шахта является «национальным достоянием», которое «способствует процветанию Монголии». Однако до тех пор, пока страна не погасит заем у Turquoise Hill, который профинансировал 34-процентную долю правительства в Oyu Tolgoi, Монголия не увидит существенной прибыли от шахты.

Коалиция скотоводов, представленная монгольскими неправительственными организациями Gobi Soil и Oyu Tolgoi Watch, подала жалобу в Международную финансовую корпорацию (IFC) в 2012 году на этапе разработки карьера. В жалобе описывается разрушительное воздействие шахты, в том числе насильственное переселение скотоводческих общин.

Пастухи подняли тревогу по поводу того, что утечка реки Ундай и священного источника Бор Овоо «истощит местные источники воды, разрушит пастбища и поставит под угрозу духовные практики общины». Доступ к пресной воде в Ханбогде остается ограниченным, так как большая часть ее является приоритетной для использования шахтой.

Экспроприация земли и строительство ограждений Оюу-Толгой для лицензионного участка вынудили пастухов пастбища друг друга, которые сейчас плотны и перенаселены. Почва и растительность покрыты пылью из шахты и больше не способны естественным образом восстанавливаться при здоровой миграции стада.

Со времени подачи жалобы в 2012 году на кредиторов Оюу-Толгой владельцы рудника не выполнили обещания о восстановлении, несмотря на то, что в марте 2019 года были заключены два соглашения с омбудсменом IFC по соблюдению. Сухгэрэл Дугэрсурэн, глава Oyu Tolgoi Watch, описал процесс ранних переговоров как испорченный конфликтом интересов, когда местные предприниматели выступали в роли «избранных представителей скотоводов».

В отчете, опубликованном в прошлом году Советом по подотчетности, было установлено, что только около трети обязательств шахты можно считать «выполненными или находящимися в процессе выполнения».

Монголия подверглась строгим мерам жесткой экономии после того, как Международный валютный фонд (МВФ) в 2017 году оказал финансовую помощь на сумму 5,5 млрд.долл. США. Помощь МВФ оказывает давление на Монголию с целью приватизации государственных активов и осуществления политики свободной торговли. Страна по-прежнему обременена внешним долгом в размере 29,37 млрд долларов.

В июле 2019 года Rio Tinto объявила о беспрецедентной задержке в 16-30 месяцев, которая, по оценкам, обойдется до 1,9 миллиарда долларов, увеличив общую стоимость рудника до 7,2 миллиарда долларов. Ссылаясь на «риски стабильности» и более сложные условия грунта, чем ожидалось, Rio Tinto оценивает, что эта задержка может потребовать перемещения или удаления «критической подземной инфраструктуры, такой как привод среднего уровня и система обработки руды».

Неоднозначность в налоговом законодательстве Монголии и одобрение Канадской налоговой инспекцией подставных компаний позволили существенно избежать уклонения от уплаты корпоративного налога. В дополнение к штрафу в размере 130 миллионов долларов в 2015 году (который Turquoise Hill выплатил всего за 30 миллионов долларов), налоговое управление Монголии оштрафовало канадскую компанию на дополнительные 155 миллионов долларов за уклонение от уплаты налогов в 2018 году.

Эрдэнэбат Батаа, заведующий кафедрой экономики в Государственном университете Монголии, подтвердил заявления СОМО о том, что существуют «широко распространенные доказательства трансфертного ценообразования и других стратегий уклонения от уплаты налогов». Эрдэнэбат много писал об опасности чрезмерной зависимости страны от добывающих отраслей. Ссылаясь на односторонние переговоры между горнодобывающими компаниями и правительством Монголии, Эрдэнэбат сказал, что не ожидает положительных результатов от добычи полезных ископаемых в Монголии до тех пор, пока в переговорах не примут участие «эксперты с личной и профессиональной честностью». Страновые экономисты Всемирного банка никогда не беспокоились о сотрудничестве с экономистами из числа коренных народов, а также [не отвечали] на многочисленные приглашения на семинары и мероприятия в Ассоциации экономистов Монголии и в Государственном университете Монголии », - написал Эрдэнэбат в своем электронном интервью.

Несмотря на вопиющую несправедливость соглашений, правительство Монголии единодушно одобрило резолюцию в декабре 2019 года, которая подтвердила действительность всех соглашений, связанных с Ою Толгой, начиная с 2009 года. Давление со стороны МВФ и Всемирного банка, а также лоббирование со стороны добывающего сектора, продолжают выступать в качестве барьеров для суверенитета Монголии над ее собственным налоговым законодательством и энергетическими приоритетами, тем более чтобы страна могла защищать традиционные права на землю своего народа