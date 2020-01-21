Путин внес в Госдуму проект поправок в Конституцию

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках в Конституцию. Документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.

Госдума рассмотрит поправки в Конституцию в первом чтении уже 23 января. Порядок голосования по законопроекту будет прописан во втором чтении, которое состоится в феврале, передают "Ведомости".

В законопроекте содержатся поправки, которые анонсировал Путин в послании Федеральному собранию. В частности, статью 75 Конституции предлагается дополнить утверждением, что в Российской Федерации гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума в целом по России и индексация социальных пособий.

Требования к президенту, чиновникам и парламентариям

Согласно поправкам губернатором и руководителем федеральных органов власти сможет быть россиянин без иностранного гражданства, вида на жительство или «иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства». Также предлагается ужесточить требования к кандидатам в президенты: они должны жить в России не менее 25 лет (сейчас по Конституции – 10 лет) и никогда не иметь иностранного гражданства. Требование про иностранное гражданство не распространяется на жителей присоединенных к России территорий. Кроме того, из Конституции предлагается убрать оговорку о том, что избираться президентом нельзя два срока «подряд».

Требования по возрасту появятся для членов Федерального собрания. Членом Совета Федерации сможет стать россиянин от 30 лет и старше, для депутатов Госдумы остается прежний возрастной ценз – от 21 года. Для парламентариев, как и для губернаторов, появится запрет на иностранное гражданство.

Госсовет и правительство

Одна из главных интриг поправок в Конституцию – статус Госсовета. Путин предлагает закрепить в Основном законе право президента формировать Госсовет. Эта структура создается для «согласованного функционирования органов государственной власти», определения основных направлений внутренней и внешней политики, а также социально-экономической политики. При этом в поправках, предложенных Путиным, отсутствует оговорка о том, что президент возглавляет Госсовет.

В законопроекте уточняется процедура назначения правительства. Как и сейчас, президент назначает премьера, его заместителей и всех министров. Вместо формулировки, что Госдума дает согласие президенту на назначение премьера, Путин предлагает написать, что Госдума утверждает кандидатуру премьера, однако в чем разница – непонятно. Но расширение полномочий Госдумы все же будет: она сможет утверждать кандидатуры вице-премьеров, а также министров экономического и социального блоков. Премьер вносит в Госдуму их кандидатуры в течение недели после своего утверждения. При этом президент будет обязан поддержать решение Госдумы.

Министров-силовиков, министра иностранных дел, министра по чрезвычайным ситуациям президент получит право назначать после консультаций с Советом Федерации.

Конституция и Конституционный суд

Отказ от приоритета международных актов над Конституцией Путин предложил прописать в статье 79, что позволит избежать созыва Конституционного собрания. Поправки разрешают не исполнять решения международных органов, если они противоречат Конституции.

Также Путин предлагает сократить число судей Конституционного суда с 19 до 11. При этом сейчас в состав Конституционного суда входят 15 судей. Совет Федерации предлагается наделить правом прекращать по представлению президента полномочия судей Конституционного и Верховного судов, а также судей кассационных и апелляционных судов «в случае поступка, порочащего честь и достоинства судьи».