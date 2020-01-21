Убийца познакомился с дизайнером Нариманом Григоряном в соцсетях за месяц до преступления - прокуратура

CentralAsia (UZ) - В прокуратуре Ташкента сообщили, что мужчина, задержанный по обвинению в убийстве модельера Наримана Григоряна, признал свою вину. В настоящее время он заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение по статье 97 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Узбекистана. Задержанный ранее не судим, сообщает Кун.уз.

По словам начальника отдела по расследованию особо тяжких преступлений прокуратуры Ташкента Анвара Урманова, убийца познакомился с модельеров в соцсетях за месяц до преступления. Когда сотрудники правоохранительных органов задержали обвиняемого, при нем нашли 400 долларов, чуть более 1 млн сумов (100 долларов США), электронные сигареты и наушники iPhone, принадлежавшие жертве.

Начальник отдела столичной прокуратуры Севара Саиджанова уточнила, что «у обвиняемое не было достаточных сведений о [финансовом] состоянии Наримана». Он мог исходить из того, что Нариман Григорян был знаменитым дизайнером и у него в квартире могла храниться крупная сумма денег.

Напомним, 14 января тело Григоряна с признаками убийства было найдено в гостиной дома на улице Чигил в Яшнабадском районе, где он проживал по договору аренды. Он получил широкую известность в Узбекистане как модельер и дизайнер одежды, основатель торговой марки Nariman Grigoryan. В 2018 году журнал Vogue China признал Григоряна лучшим дизайнером в номинации «Прорыв года» за коллекцию вечерних платьев от-кутюр. В том же году модельер открыл в Ташкенте свой дом моды.