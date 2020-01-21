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  21 января 2020
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The Guardian сообщило имя нового главаря ИГ (фото)
Предыстория: Видео операции по ликвидации лидера ИГ аль-Багдади опубликовало минобороны США

CentralAsia (CA) -  Представители двух разведывательных служб сообщили The Guardian, что новым лидером террористической группировки «Исламское государство» стал Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мавли аль-Салби.

Он возглавил ИГ спустя несколько часов после смерти Абу Бакра аль-Багдади в октябре. Преемником аль-Багдади называли Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Кураиши, но его не признали в террористической организации, передает британское издание.

Новый лидер террористов также известен под псевдонимами Хаджи Абдулла и Абдулла Кардаш. Считается, что он один из основателей группировки ИГ.
По заявлению США аль-Багдади был убит в результате спецоперации на границе Сирии и Турции 26 октября.
27 октября советник по национальной безопасности США Роберт О’Брайен заявил в эфире канала NBC, что с телом лидера ИГ поступят так же, как с телом захороненного в море Усамы бен Ладена в 2011 году - захоронят в море. Этот способ захоронения был выбран, чтобы не превращать могилу террориста в место паломничества.
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