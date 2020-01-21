The Guardian сообщило имя нового главаря ИГ (фото)

CentralAsia (CA) - Представители двух разведывательных служб сообщили The Guardian, что новым лидером террористической группировки «Исламское государство» стал Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мавли аль-Салби.

Он возглавил ИГ спустя несколько часов после смерти Абу Бакра аль-Багдади в октябре. Преемником аль-Багдади называли Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Кураиши, но его не признали в террористической организации, передает британское издание.

Новый лидер террористов также известен под псевдонимами Хаджи Абдулла и Абдулла Кардаш. Считается, что он один из основателей группировки ИГ.

По заявлению США аль-Багдади был убит в результате спецоперации на границе Сирии и Турции 26 октября.