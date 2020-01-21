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  21 января 2020
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11 граждан Узбекистана погибли в крупном пожаре под Томском, - СМИ

CentralAsia (UZ) -  Крупный пожар произошел в ночь на 20 января в Асиновском районе Томской области. Пламя охватило общежитие, расположенное в поселке Причулымский.

Как сообщили представители МЧС РФ, на месте трагедии были обнаружены тела 11 человек. По предварительным данным, все они - граждане Узбекистана.

Ранее поступила информация, что всего в здании могли находиться 12 человек, двоим из которых удалось спастись. Площадь возгорания составила более 200 квадратных метров, на месте происшествия продолжают работать спасатели.

Представители районной администрации рассказали РЕН ТВ, что здание принадлежало частному предпринимателю, который устроил общежитие для рабочих.

Screenshot_2020-01-21 При пожаре в Томской области погибли десять человек

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