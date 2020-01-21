Первый случай нового коронавируса выявлен в Южной Корее

CentralAsia (CA) - Органы здравоохранения Южной Кореи сообщили о подтверждении в стране первого случая нового коронавируса, который, по всей вероятности, служит причиной вспышки пневмонии в Китае, передает NHK.



20 января официальные представители сообщили о том, что пациентка - гражданка Китая в возрасте от 30 до 40 лет, проживающая в городе Ухань, который является центром вспышки данного заболевания.

Кроме того, представители рассказали, что у этой женщины, которая 19 января прилетела в аэропорт Инчхон неподалеку от Сеула, с субботы была высокая температура и озноб, однако в одной из больниц в городе Ухань ей сказали, что это всего лишь обычная простуда.

По прибытии в аэропорт Инчхон женщина прошла медицинский осмотр в одной из больниц поблизости, где и было подтверждено наличие вируса.

Южнокорейские органы здравоохранения заявили, что они примут меры по предотвращению распространения инфекции в период празднования Нового года по лунному календарю, который начинается на этой неделе.

Они призывают тех, кто отправится в город Ухань, избегать контактов с дикими животными.