В Китае зарегистрирован четвертый случай смерти от коронавируса

CentralAsia (CA) - Четвертый человек скончался в Китае от пневмонии, вызванной новым штаммом коронавируса, передает NHK.



До сих пор подтверждено заражение более чем 200 человек, и существуют опасения, что это число резко вырастет, так как власти установили, что вирус может передаваться от человека к человеку.

Вспышка заболевания началась в Ухане. Представители органов здравоохранения этого города сообщили о смерти 89-летнего мужчины на этой неделе. Таким образом, число скончавшихся достигло четырех человек. Власти говорят, что этот мужчина был госпитализирован ранее в январе в связи с затруднением дыхания.

Большинство случаев заражения зафиксировано в городе Ухань. Однако власти подтвердили, что вирус распространился на другие части Китая.

Пять случаев заболевания было подтверждено в Пекине, один в Шанхае и 14 - в провинции Гуандун.

Случаи заражения были также отмечены в Японии, Южной Корее и Таиланде.

Как пояснили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), коронавирусы — большое семейство вирусов, в него входят и грипп, и ОРВИ, и другие заболевания. Часть из них передается от человека к человеку, другие же нет. Вирус уханьской пневмонии, по данным ВОЗ, не слишком заразен; в первый момент вспышки было даже предположение, что он вовсе не передается от человека к человеку.



О распространении болезни, похожей на пневмонию, стало известно в конце декабря 2019 года.