В Китае зарегистрирован четвертый случай смерти от коронавируса

- Азия и мир, общество
- 10:21, 21 января 2020
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CentralAsia (CA) - Четвертый человек скончался в Китае от пневмонии, вызванной новым штаммом коронавируса, передает NHK.
До сих пор подтверждено заражение более чем 200 человек, и существуют опасения, что это число резко вырастет, так как власти установили, что вирус может передаваться от человека к человеку.
Вспышка заболевания началась в Ухане. Представители органов здравоохранения этого города сообщили о смерти 89-летнего мужчины на этой неделе. Таким образом, число скончавшихся достигло четырех человек. Власти говорят, что этот мужчина был госпитализирован ранее в январе в связи с затруднением дыхания.
Большинство случаев заражения зафиксировано в городе Ухань. Однако власти подтвердили, что вирус распространился на другие части Китая.
Пять случаев заболевания было подтверждено в Пекине, один в Шанхае и 14 - в провинции Гуандун.
Случаи заражения были также отмечены в Японии, Южной Корее и Таиланде.
О распространении болезни, похожей на пневмонию, стало известно в конце декабря 2019 года.