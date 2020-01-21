Знайте, что мы здесь временно. Мы жили во времена страха, - Мирзиёев

CentralAsia (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев 20 января выступил на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса. Это первое выступление главы государства на заседании после прошедших 22 декабря прошлого года парламентских выборов.

Во время своего выступления Мирзиёев вспомнил прежние годы во времена правления первого президента Ислама Каримова.

- Сам был депутатом. Целых 15 лет. Тогда чем тише ты был, тем было лучше для тебя. Мы- поколение вчерашнего дня, в настоящее время мы назначаем молодых людей на высокие посты. Знайте, что мы здесь временно. Мы жили во времена страха, — отметил глава государства.

Кроме того, в ходе своего выступления Мирзиёев напомнил о труде журналистов в ходе выборов и поблагодарил их.

- Хочу искренне поблагодарить журналистов. Они провели большую работу во время дебатов. Журналисты тоже работают над собой, это уже не старые сотрудники СМИ. Они намного лучше работают чем раньше. Многие не любят журналистов, но они мне нравятся, — заявил Мирзиёев.

Глава государства также отметил роль женщин в новом правительстве.

- 48 женщин были избраны в наш парламент. Я рад, что они были избраны. Там, где есть они, будет чистота, справедливость. Я думаю, что вы поднимете проблемы женщин в самых отдаленных кишлаках и аулах. Я верю в вас. Дорогие женщины, если они выключат вам микрофон, говорите без него, - сказал Шавкат Мирзиёев.

"Хочу искренне поблагодарить журналистов. Они провели большую работу во время дебатов. Журналисты тоже работают над собой, это уже не старые сотрудники СМИ. Они намного лучше работают чем раньше. Многие не любят журналистов, но они мне нравятся", — заявил Мирзиёев.



Стоит отметить, что это первое выступление главы государства на заседании после депутатских выборов.

Источник: https://upl.uz

"Хочу искренне поблагодарить журналистов. Они провели большую работу во время дебатов. Журналисты тоже работают над собой, это уже не старые сотрудники СМИ. Они намного лучше работают чем раньше. Многие не любят журналистов, но они мне нравятся", — заявил Мирзиёев.



Стоит отметить, что это первое выступление главы государства на заседании после депутатских выборов.

Источник: https://upl.uz