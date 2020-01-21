Рахмон поручил правительству Таджикистана в текущем году довести объем ВВП страны до $9 млрд

CentralAsia (TJ) - 20 января президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел расширенное заседание правительства страны. Он поставил перед правительством республики задачу довести объем ВВП Таджикистана в 2020 году до 87,4 млрд сомони ($9 млрд), обеспечив его реальный рост на уровне 7,8%.

О проделанной работе за прошлый год отчитались главы всех министерств и ведомств страны, перед руководителями всех отраслей экономики, социального сектора, глав областей, районов и городов Таджикистана поставлены новые задачи по развитию на 2020 год, передает АП.

Премьер-министра страны Кохир Расулзода, говоря об итогах социально-экономического развития в 2019 году, что в прошлом году объем ВВП страны составил 77,3 млрд сомони ($7,9 млрд), рост экономики по сравнению с 2018 годом составил 7,7%.

Министр финансов страны Файзиддин Қаххорзода, в частности, сказал о невыполнении доходной части бюджета - она составила 23,2 млрд сомони ($2,3 млрд), что на 79,5 млн сомони ($8,2 млн) меньше плана.

Глава Налогового Комитета Нусратулло Давлатзода говорил о невыполнении трех видов налогов, из-за чего в бюджет страны не поступило 852 млн сомони ($87,9 млн).

Директор Агентства госфинконтроля и борьбы с коррупцией Сулаймон Султонзода и глава Счетной палаты Карахон Чиллазода сообщили, что за прошлый год было проведено в общем 1410 проверок в деятельности различных ведомств страны, в результате которых был выявлен финансовый ущерб в размере более 918 млн сомони ($94,7 млн).