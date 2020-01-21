В чем заключается новая стратегия развития Монголии «Видение - 2050»?

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии призывает общественность вносить свой вклад в политику долгосрочного развития «Видение — 2050».

«Видение — 2050» — Долгосрочный программный документ Монголии был передан премьер-министру Монголии У. Хурэлсуху 3 января 2020 года. С привлечением правительственных министерств, ведомств, ученых и экспертов проект документа был разработан рабочей подгруппой, созданной на основании приказа премьер-министра № 52 и постановления главы секретариата кабинета министров от 2019 года № 65.

Монголия занимает 92-е место из 177 стран по величине индекса человеческого развития и 74-е место из 190 стран в рейтинге легкости ведения бизнеса и занимает 93-е место по уровню коррупции в государственном секторе,показывая, что Монголия значительно отстает от своих региональных стран и среднемировых показателей по ряду показателей.

Кроме того, долгосрочное видение, стратегии и политика, сформированные долгосрочным и среднесрочным планированием, закладывают основу развития некоторых стран, которые превращаются в мировую экономику в качестве влиятельных игроков, Китая и Индии. Примерами могут служить Столетний план Китая, «Долгосрочное видение до 2025 года», утвержденный Республикой Корея в 1999 году, стратегия «Казахстан 2050», долгосрочные перспективы для норвежской экономики - 2060, проект «Ирландия-2040» Национальная структура планирования.

В соответствии с руководящими принципами глобального развития основополагающей для долгосрочной политики развития Монголии является зеленый рост, и экономика и инфраструктура страны будут развиваться на основе ее потенциала природных ресурсов и преимуществ географического положения. Богатство, созданное в результате экономического роста, будет справедливо распределяться для обеспечения социального развития. Сознательный и образованный гражданин ответственно использует природные ресурсы.

Долгосрочная политика развития Монголии имеет 9 основных целей и 50 целей развития, которые тщательно разделены на три группы действий по 10 лет на 2020–2030 годы, 2031–2040 годы и 2041–2050 годы. Следующие миссии определены для достижения, сосредоточив внимание на видении «Монголия становится лидером с ее экономическим ростом и социальным развитием и страной, которая достигла устойчивого сохранения своей природы, языка, территориальной целостности и культуры».

1. Общие ценности нации — «Рост как нации с глубоким чувством национальной идентичности, разделяющей общие ценности».

2. Человеческое развитие — «Доведение значения Индекса человеческого развития в Монголии до 0,9 и попадание в первую десятку стран Мирового индекса счастья».

3. Качество жизни и средний класс — «Увеличение доли населения в группах со средним уровнем дохода, поддерживаемых благоприятными условиями жизни, до 80 процентов к 2050 году».

4. Экономика — «Переступить порог развитых стран, увеличив ВВП в 6,1 раза и ВВП на душу населения в 3,6 раза до 15 тысяч долларов США».

5. Хорошее управление — «Создание хорошего управления с полным уважением прав человека и справедливости и нулевой терпимости к коррупции».

6. Зеленый рост — «Содействие экологической устойчивости в сочетании с зеленым ростом».

7. Мирное и безопасное общество — «Создание внутренней и внешней среды для защиты жизненно важных национальных интересов».

8. Региональное развитие — «Развитие регионов внутри страны, которые присоединились к региональной экономической интеграции и имеют устойчивую структуру населенных пунктов и конкурентных качеств».

9. Город Улан-Батор и города-спутники — «Строительство городов, ориентированных на людей, с комфортными и экологически чистыми условиями жизни».

Учитывая все это, упор в долгосрочной политике развития будет сделан на создание нации с общими принципами и сознанием, совершенствование систем, связанных с человеческим развитием, здравоохранением, образованием, семьей, наукой, инновациями и трудом, а также содействие росту среднего класса. участие в реформах систем социальной защиты и страхования, создание эффективной системы обеспечения доступным жильем, поддержка начинающих предприятий и пропаганда здорового и активного образа жизни.

Вследствие того, что адекватное определение ключевых экономических областей поможет проложить путь для дальнейшего роста, создавая здоровую среду для экономики; горная промышленность и сельское хозяйство, основанные на балансе между добывающей и перерабатывающей промышленностью, а также обрабатывающая промышленность (тяжелая и легкая и пищевая промышленность), энергетика, транспорт, логистика и туризм, а также творческая индустрия, основанная на знаниях, получат более высокие позиции.

Цели обеспечения стабильности управления, рационализации распределения власти и контроля, а также организационных структур государственных организаций, развития электронного управления и повышения профессионального потенциала и опыта государственных служащих и этики, укрепления гражданского общества- частно-государственное партнерство, чтобы укрепить верховенство закона и построить управление без коррупции.

Долгосрочная политика также включает в себя сокращение городской миграции и плотности населения, реализацию экономической политики на территории страны, распределенной по шести экономическим регионам, инвестиции в сохранение национальной культуры, устойчивую систему расселения населения, наследование традиционного и природного ландшафта с сбалансированная экосистема, достигнутая для будущих поколений, диверсификация экономики, развитие экологически чистого производства и развитие столицы Улан-Батора и городов-спутников.