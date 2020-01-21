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  21 января 2020
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Криштиану Роналду поцеловал партнера, празднуя гол «Ювентуса»

CentralAsia (CA) -  Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и его партнер по команде Пауло Дибала поцеловались, празднуя гол в ворота «Парме», сообщает Eurosport.

«Юве» играл с «Пармой» в рамках 20-го тура чемпионата Италии, на 58-й минуте 34-летний Роналду оформил дубль и вывел команду вперед с передачи Дибалы. Футболисты обнялись и побежали праздновать, а когда поворачивались друг к другу, случайно соприкоснулись губами.

Момент стал вирусным в соцсетях благодаря болельщику, который снял происходящее на видео.

  • «Ювентус» выиграл со счетом 2:1.
  • Команда лидирует в чемпионате Италии, набрав 51 очко, перевес над «Интером» – четыре балла.
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