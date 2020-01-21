Криштиану Роналду поцеловал партнера, празднуя гол «Ювентуса»

CentralAsia (CA) - Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и его партнер по команде Пауло Дибала поцеловались, празднуя гол в ворота «Парме», сообщает Eurosport.

«Юве» играл с «Пармой» в рамках 20-го тура чемпионата Италии, на 58-й минуте 34-летний Роналду оформил дубль и вывел команду вперед с передачи Дибалы. Футболисты обнялись и побежали праздновать, а когда поворачивались друг к другу, случайно соприкоснулись губами.

Момент стал вирусным в соцсетях благодаря болельщику, который снял происходящее на видео.

Cristiano Ronaldo quase dando um beijo na boca do Dybala passando na sua timeline... ? pic.twitter.com/PZbGVGuVCS — Cristiano Ronaldo Brasil (@CR7Brasil) January 20, 2020