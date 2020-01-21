Криштиану Роналду поцеловал партнера, празднуя гол «Ювентуса»
- Азия и мир, спорт
- 11:18, 21 января 2020
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CentralAsia (CA) - Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и его партнер по команде Пауло Дибала поцеловались, празднуя гол в ворота «Парме», сообщает Eurosport.
«Юве» играл с «Пармой» в рамках 20-го тура чемпионата Италии, на 58-й минуте 34-летний Роналду оформил дубль и вывел команду вперед с передачи Дибалы. Футболисты обнялись и побежали праздновать, а когда поворачивались друг к другу, случайно соприкоснулись губами.
Момент стал вирусным в соцсетях благодаря болельщику, который снял происходящее на видео.
Cristiano Ronaldo quase dando um beijo na boca do Dybala passando na sua timeline... ? pic.twitter.com/PZbGVGuVCS — Cristiano Ronaldo Brasil (@CR7Brasil) January 20, 2020
- «Ювентус» выиграл со счетом 2:1.
- Команда лидирует в чемпионате Италии, набрав 51 очко, перевес над «Интером» – четыре балла.