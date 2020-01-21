Узбекистан не будет членом интеграционного союза, - Мирзиёев

CentralAsia (UZ) - В ходе первого заседания Сената Олий Мажлиса Узбекистана, прошедшего накануне, 20 января в Ташкенте,Шавкат Мирзиёев высказал свое мнение по поводу вступления Узбекистана в интеграционный союз. Ряд российских СМИ отмечают, что Мирзиёев имел ввиду Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

«Разрешите высказать мнение об интеграции. Многие наши граждане работают в зарубежных странах. Казахстан и Россия. Мы не можем смотреть на это безразлично. Знайте одну вещь. Никто никогда никому не отдаст независимость. Независимость в руках президента, которому доверяет народ. Мы не будем членом этого союза», - сказал Шавкат Мирзиёев.

Глава государства сообщил, что в Узбекистане начался процесс переработки фруктов и овощей на $2 млрд.

«Куда мы отправим готовую продукцию. Кто нас ждет? Правильно, в Европе дороже, но надо делать стандарты», - отметил он.

Шавкат Мирзиёев отметил, что наблюдатель – это не член.

«Мы посмотрим, какие плюсы и минусы, будем как зритель. Мы о многом договорились с Владимиром Владимировичем в Санкт-Петербурге. Будьте уверены, чтобы мы не делали, мы будем делать с учетом национальных интересов», - заключил президент.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Фарит Мухаметшин сообщил, что вопрос о возможном получении Узбекистаном статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе может решиться в 2020 году.

Первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев отметил, что Узбекистан уже три года изучает вопрос вступления в Евразийский экономический союз и ни одна страна не может оказать давление на республику по данному вопросу.