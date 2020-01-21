[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 января 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Скончался бывший депутат Мажилиса Казахстана Камал Бурханов

CentralAsia (KZ) -  На 66-м году жизни скончался казахстанский ученый, политолог, бывший депутат Мажилиса Камал Бурханов. Об этом сообщил депутат Мурат Бактиярулы в Facebook.

По его словам, последние два года Камал Бурханов болел.

Камал Низамович Бурханов родился 31 марта 1954 года в Узбекистане, в Ташкентской области. В 1977 году окончил Ташкентский государственный университет имени Ленина, исторический факультет, в 2003 году - Московский государственный социальный университет, юридический факультет.

Был доктором политических наук, академиком Академии социальных наук Казахстана.

print
  • The Guardian сообщило имя нового главаря ИГ (фото)
  • В Китае третий человек умер из-за нового коронавируса
  • Правительство Узбекистана сложило полномочия



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com