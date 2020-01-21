Скончался бывший депутат Мажилиса Казахстана Камал Бурханов

CentralAsia (KZ) - На 66-м году жизни скончался казахстанский ученый, политолог, бывший депутат Мажилиса Камал Бурханов. Об этом сообщил депутат Мурат Бактиярулы в Facebook.

По его словам, последние два года Камал Бурханов болел.

Камал Низамович Бурханов родился 31 марта 1954 года в Узбекистане, в Ташкентской области. В 1977 году окончил Ташкентский государственный университет имени Ленина, исторический факультет, в 2003 году - Московский государственный социальный университет, юридический факультет.

Был доктором политических наук, академиком Академии социальных наук Казахстана.