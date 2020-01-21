440-килограммовый силач из Пакистана ищет себе 100-килограммовую жену

CentralAsia (CA) - 440-килограммовый пакистанский силач Арбаб Хизер Хайат (Arbab Khizer Hayat) объявил о желании найти жену. Его избранница должна весить не менее 100 килограммов, передает Лента.ру.



27-летний Хайат заявил, что за последние несколько лет отказал более, чем двумстам девушкам, так как они были слишком худыми для него. Силач переживает, что может раздавить потенциальную жену, если она будет слишком хрупкой. «Мои родители хотят, чтобы я женился. Они хотят внуков, но я пока не подыскал себе пару», — объяснил он.

Помимо веса для пакистанца важен и рост будущей жены. Так как сам Хайат ростом 198 сантиметров, он пожелал найти спутницу не ниже 193 сантиметров, чтобы они «хорошо смотрелись вместе».

Силач ждет от будущей жены умения вкусно готовить. Пакистанец утверждает, что потребляет в день 10 тысяч калорий. Только на завтрак он съедает 36 яиц, а затем в течение дня поглощает три килограмма мяса, пять литров молока и несколько мисок риса. При этом силач утверждает, что у него нет проблем со здоровьем.

Хайат участвует в международных соревнованиях тяжелоатлетов и силачей. Он прославился благодаря видео, на котором тащит трактор на веревке, и считается сильнейшим мужчиной в Пакистане.