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  21 января 2020
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Число мужчин, оказывающих секс-услуги, заметно выросло в Шымкенте - СМИ

CentralAsia (KZ) -  В Шымкенте заметно увеличилось количество мужчин, оказывающих сексуальные услуги. Если несколько лет назад они были редкостью, то теперь ситуация коренным образом изменилась, сообщает Otyrar.kz.

В отличие от работниц секс-индустрии, у мужчин, оказывающих интимные услуги, нет сутенеров. Нет пока и борделей.

Screenshot_2020-01-21 muzhchina-e1579519200473 jpg (Изображение WEBP, 703 × 364 пикселов)

В основном они предлагают свои услуги сами.Регистрируются на специальных сайтах, закрывают лица, но зато выставляют напоказ тело и отдельные его части. При этом свои услуги они предоставляют не только женщинам, мужчинам, но и семейным парам. Местные медики бьют тревогу. Согласно статистике, в южном мегаполисе растет число заболеваний, передающихся половым путем, в том числе и СПИДа.

Психологи утверждают, что подобные услуги востребованы у тех женщин, которые не уверены в себе или же имеют психологические отклонения, в том числе любят властвовать над мужчинами.

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