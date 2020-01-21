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  21 января 2020
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Мирзиёев сообщил, что страна переживает сложный период

CentralAsia (UZ) -  Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев в ходе выступления на первом заседании Сената Олий Мажлиса , прошедшего накануне, 20 января в Ташкенте, потребовал от депутатов работать над собой, читать больше книг.

Глава государства сказал, что никто не рождается законодателем, депутатом или хокимом, этот опыт будет достигнут чтением, изучением и работой над собой.

"Сидеть сложа руки – это предательство по отношению к нам самим. Учитесь, записывайте. Организуйте читальный зал, библиотеку. Я готов организовать их вместе с вами. Как известно, никто не рождается депутатом. Никто не рождается правителем. Нам нужны депутаты, достойные нынешних условий Узбекистана, достойные хокимы, достойные министры", - отметил президент.

Продолжая свое выступление, глава государства подчеркнул сложный период в Узбекистане.

"Как вы знаете, Узбекистан переживает сложный период. Основываясь на нашей национальной истории, наших национальных ценностях, мы должны создать национальный парламент Узбекистана, чтобы гости приезжающие в Узбекистан, удивлялись и восхищались нашей страной и местом правительства в жизни страны, работой депутатов имеющих свое мировоззрение, знающих международное право, которые не сидят без дела, тогда вы будете для меня большой силой и опорой", - подчеркнул президент.

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