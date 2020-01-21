Назначен новый глава Шымкента
CentralAsia (KZ) - Акимом Шымкента назначен Мурат Айтенов, ранее занимавший должность первого заместителя главы города, передает Акорда.
"Назначить Айтенова Мурата Дуйсенбековича акимом города Шымкента", - говорится в тексте указа. Ранее занимавший пост акима Шымкента Ерлан Айтаханов освобожден от должности.
В 2013 году стал руководителем аппарата Управления делами Президента Республики Казахстан. Через четыре года перешел на должность заместителя управляющего делами Президента Республики Казахстан. А в декабре 2019 года стал первым заместителем акима Шымкента.
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Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/murat-aytenov-stal-akimom-shyimkenta-389219/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz
В 2013 году стал руководителем аппарата Управления делами Президента РК. в 2017 перешел на должность заместителя управляющего делами Президента РК.
В декабре 2019 года стал первым заместителем акима Шымкента.