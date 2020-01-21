Назначен новый глава Шымкента

CentralAsia (KZ) - Акимом Шымкента назначен Мурат Айтенов, ранее занимавший должность первого заместителя главы города, передает Акорда.

"Назначить Айтенова Мурата Дуйсенбековича акимом города Шымкента", - говорится в тексте указа. Ранее занимавший пост акима Шымкента Ерлан Айтаханов освобожден от должности.



Подробнее:

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz В 2013 году стал руководителем аппарата Управления делами Президента Республики Казахстан. Через четыре года перешел на должность заместителя управляющего делами Президента Республики Казахстан. А в декабре 2019 года стал первым заместителем акима Шымкента.Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/murat-aytenov-stal-akimom-shyimkenta-389219/ Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz

В 2013 году стал руководителем аппарата Управления делами Президента РК. в 2017 перешел на должность заместителя управляющего делами Президента РК.

В декабре 2019 года стал первым заместителем акима Шымкента.