Топ-10 стран-экспортеров Узбекистана и перечень товаров (таблица)

CentralAsia (UZ) - Узбекистан за ноябрь 2019 года экспортировал товары на сумму $13 млн. Об этом свидетельствуют данные Государственного комитета Узбекистана по статистике. Данные за декабрь 2019 года еще не опубликованы.

Ниже представлен рейтинг 10 стран, в который больше всего был осуществлен экспорт товара. Лидерами являются Китай, Россия, Казахстан и Турция.

Страна-импортер Сумма за ноябрь 2019 (в тыс.$) 1 Китай 2 106 284,4 2 Россия 1 734 377,7 3 Казахстан 1 303 658,9 4 Турция 1 026 458 5 Кыргызстан 606, 548,3 6 Афганистан 409, 114 7 Таджикистан 185,866 8 Иран 184,818 9 Франция 156 019 10 ОАЭ 109 919

Из Узбекистана в ноябре месяце было больше всего экспортировано золота, энергетики и нефтепродуктов. Меньше всего экспорта пришлось на черные металлы.

Экспорт товаров Сумма за ноябрь 2019г в млн $ Хлопок 260,8 Химпродукты и изделия из них 801,6 Черные металлы 270,3 Цветные металлы 864,6 Энергетика и нефтепродукты 2709,9 Машины и оборудование 377,0 Золото 4431,1 Продукты питания 1412,2

Среди экспорта услуг в ноябре 2019 года оказались востребованными транспорт и поездка.

Экспорт услуг Сумма за ноябрь 2019г в млн $ Строительство 47,8 Транспорт 1566,1 Поездка 1227,5 Другие услуги 278,7



