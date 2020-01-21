Топ-10 стран-экспортеров Узбекистана и перечень товаров (таблица)

- Узбекистан, экономика
- 14:53, 21 января 2020
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CentralAsia (UZ) - Узбекистан за ноябрь 2019 года экспортировал товары на сумму $13 млн. Об этом свидетельствуют данные Государственного комитета Узбекистана по статистике. Данные за декабрь 2019 года еще не опубликованы.
Ниже представлен рейтинг 10 стран, в который больше всего был осуществлен экспорт товара. Лидерами являются Китай, Россия, Казахстан и Турция.
|
Страна-импортер
|
Сумма за ноябрь 2019 (в тыс.$)
|
1
|
Китай
|
2 106 284,4
|
2
|
Россия
|
1 734 377,7
|
3
|
Казахстан
|
1 303 658,9
|
4
|
Турция
|
1 026 458
|
5
|
Кыргызстан
|
606, 548,3
|
6
|
Афганистан
|
409, 114
|
7
|
Таджикистан
|
185,866
|
8
|
Иран
|
184,818
|
9
|
Франция
|
156 019
|
10
|
ОАЭ
|
109 919
Из Узбекистана в ноябре месяце было больше всего экспортировано золота, энергетики и нефтепродуктов. Меньше всего экспорта пришлось на черные металлы.
|
Экспорт товаров
|
Сумма за ноябрь 2019г в млн $
|
Хлопок
|
260,8
|
Химпродукты и изделия из них
|
801,6
|
Черные металлы
|
270,3
|
Цветные металлы
|
864,6
|
Энергетика и нефтепродукты
|
2709,9
|
Машины и оборудование
|
377,0
|
Золото
|
4431,1
|
Продукты питания
|
1412,2
Среди экспорта услуг в ноябре 2019 года оказались востребованными транспорт и поездка.
|
Экспорт услуг
|
Сумма за ноябрь 2019г в млн $
|
Строительство
|
47,8
|
Транспорт
|
1566,1
|
Поездка
|
1227,5
|
Другие услуги
|
278,7