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  21 января 2020
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Топ-10 стран-экспортеров Узбекистана и перечень товаров (таблица)

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан за ноябрь 2019 года экспортировал товары на сумму $13 млн. Об этом свидетельствуют данные Государственного комитета Узбекистана по статистике. Данные за декабрь 2019 года еще не опубликованы.

Ниже представлен рейтинг 10 стран, в который больше всего был осуществлен экспорт товара. Лидерами являются Китай, Россия, Казахстан и Турция.

Страна-импортер

Сумма за ноябрь 2019 (в тыс.$)

1

Китай

2 106 284,4

2

Россия

1 734 377,7

3

Казахстан

1 303 658,9

4

Турция

1 026 458

5

Кыргызстан

606, 548,3

6

Афганистан

409, 114

7

Таджикистан

185,866

8

Иран

184,818

9

Франция

156 019

10

ОАЭ

109 919

Из Узбекистана в ноябре месяце было больше всего экспортировано золота, энергетики и нефтепродуктов. Меньше всего экспорта пришлось на черные металлы.

Экспорт товаров

Сумма за ноябрь 2019г в млн $

Хлопок

260,8

Химпродукты и изделия из них

801,6

Черные металлы

270,3

Цветные металлы

864,6

Энергетика и нефтепродукты

2709,9

Машины и оборудование

377,0

Золото

4431,1

Продукты питания

1412,2

Среди экспорта услуг в ноябре 2019 года оказались востребованными транспорт и поездка.

Экспорт услуг

Сумма за ноябрь 2019г в млн $

Строительство

47,8

Транспорт

1566,1

Поездка

1227,5

Другие услуги

278,7


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