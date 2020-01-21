США продлят до 2021 года визы H2 для граждан Монголии

CentralAsia (MNG) - Соединенные Штаты продлили срок действия визы H2 для временного трудоустройства граждан Монголии до 2021 года. Об этом сообщил посол Монголии в США Ё.Отгонбаяр.

Два года назад, в 2018 году Министерство внутренней безопасности США (DHS) обновило список стран, имеющих право участвовать в программах получения неиммиграционных виз H2A и H2B, в него вошла и Монголия. Кстати, в 2018 году семь монгольских граждан отправились в Соединенные Штаты по визам H2. По данным посольства США в Монголии, четверо из них работали в сельском хозяйстве, а три - в несельскохозяйственных областях.

H-2A виза разрешает работодателям в Америке или их агентам привозить в страну иностранных граждан на временные сельскохозяйственные работы. Работодатель или агент должны подать заявление на найм иностранного работника.

Предлагаемая работа должна быть сезонного или временного характера, при этом работодатель должен доказать, что в стране нет достаточного количества работников, доказать, что найм иностранного работника не окажет негативного влияния на заработные платы и трудоустройство американских граждан. Также работодатель или агент должны предоставить сертификат из Департамента Труда.

Визы категории H-2B существуют для оказания помощи американским компаниям, испытывающим временный недостаток квалифицированной рабочей силы. Виза категории H-2B выдается квалифицированным и неквалифицированным рабочим, приезжающим в США для временной работы. Члены семьи обладателя визы H-2B (муж, жена, не состоящие в браке дети до 21 года) получают визы категории H-4.

По данным центра социального развития "ADIS", владельцы крупных ферм в США заинтересованы в найме монгольских скотоводов. Центр подписал соглашение с двумя крупными американскими союзами овцеводов в 2018 году.