Экс-главу Интерпола приговорили к 13,5 года тюрьмы за взятки

CentralAsia (CA) - Народный суд китайского Тяньцзиня осудил бывшего президента Международной организации уголовной полиции (Интерпол) Мэна Хунвэя на 13,5 года тюрьмы по делу о коррупции, сообщает Reuters.

Мэн Хунвэй в ходе судебного заседания 20 июня 2019 года признал свою вину в получении взяток, общая сумма которых составила около 2 миллионов долларов. Коммунистическая партия заявила, что чиновник тратил государственные средства, злоупотреблял властью и не выполнял решения партии.

Напомним, 29 сентября Мэн Хунвэй отправился из Франции в Китай, после чего перестал выходить на связь. О его исчезновении сообщила жена. Спустя несколько дней Интерпол сообщил об отставке своего президента.