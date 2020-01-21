Инновации в воздухе: в Улан-Баторе канатную дорогу будут использовать в качестве городского транспорта

CentralAsia (MNG) - В Монголии городская администрация показала жителям Улан-Батора кабину канатных дорог на главной площади страны.

Всего в столице ездят 1170 автобусов и за день принимают в среднем 600 тысяч пассажиров.

Благодаря финансированию правительства Франции будет завершена технико-экономическое обоснование канатной дороги с 2020 по 2021 год и правительственного проекта по финансированию казначейского кредита. Запуск нового вида общественного транспорта планируют запустить в апреле.

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Воздушные канатные дороги, изобретенные более ста лет назад для исследования горных районов, недавно появились в нескольких крупных городах, где они используются в качестве альтернативы обычным видам городского транспорта. Эта технология использует стальные тросы с электрическим приводом для перемещения подвесных вагонов (или кабин) между терминалами.

Появление канатных дорог в городском транспорте является довольно новым явлением. В городе Медельин в Колумбии впервые применили канатные дороги для городского транспорта, когда в 2004 году открыли первую линию «Метрокабель». С тех пор популярность городских канатных дорог во всем мире возросла благодаря недавним проектам в Латинской Америке, Азии, Африке и Европе.

Однако, как и в случае любого транспортного проекта, города, которые рассматривают возможность инвестирования в систему канатной дороги, должны тщательно рассмотреть преимущества и недостатки этой технологии:

Время внедрения и стоимость

Уникальным преимуществом канатных дорог является их способность подниматься по крутым холмам за долю инвестиционных затрат на строительство нового тоннеля или моста. Они также часто быстрее внедряются, чем строительство новых дорог. Капитальные затраты могут широко варьироваться, при этом большинство систем в Латинской Америке колеблются в пределах $10-25 млн на 1 км.

Мобильность и доступность

Соединение холмистых районов с городскими центрами воздушными канатными дорогами может принести значительную экономию времени в пути и другие социально-экономические выгоды благодаря прямым связям и отсутствию ограничений в дорожном движении. Однако при среднем расстоянии между станциями 800 метров канатные дороги могут обслуживать не так много людей, как автобусы, и требуют, чтобы пассажиры прошли большие расстояния до терминалов и от них.

Дизайн и вместимость

Данные, которые Всемирный банк собрал из 25 проектов в 14 городах, показывают, что городские канатные дороги имеют среднюю длину маршрута 2,7 км, рабочую скорость от 10 до 20 км в час и типичную пропускную способность 1000-2000 пассажиров в час на направление. Пропускная способность и доступность во многом зависят от расположения и конструкции станций. На основании имеющихся данных, канатные дороги лучше всего подходят для районов с умеренным спросом на поездки.

Эксплуатация и техническое обслуживание

Как и любая система общественного транспорта, канатные дороги требуют государственных субсидий на эксплуатацию и техническое обслуживание. Хотя кажется, что затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание в значительной степени зависят от технических характеристик системы, фактические данные о затратах на эксплуатацию и техническое обслуживание канатных дорог очень скудны. Прозрачные данные о затратах на эксплуатацию и техническое обслуживание являются ключом к пониманию устойчивости городских канатных дорог, поэтому мы можем только побуждать города и операторов делиться этой информацией.

Пользовательский опыт и другие воздействия

Удовлетворенность пользователей имеет решающее значение для успеха системы общественного транспорта. Канатные дороги имеют то преимущество, что пригородные пассажиры могут «ездить в поле зрения», но им также нужны высокие стандарты комфорта, безопасности и надежности, чтобы оставаться популярным со временем. Хорошо продуманная система может также улучшить качество городского пространства вокруг станций и стимулировать восстановление городов. В то время как городские системы канатной дороги начинают оказывать положительное влияние на качество жизни пользователей, особенно в ранее недооцененных и недоступных общинах, требуется больше работы, чтобы понять их долгосрочные издержки и последствия.

В любом случае, канатные дороги являются интересным и желанным дополнением к набору инструментов планирования городского транспорта. Эти системы, конечно же, не являются альтернативой высокопроизводительному общественному транспорту. Но они предлагают инновационное, экономичное и дополнительное решение, которое может помочь многим изолированным жителям на склоне холма получить доступ к работе и возможностям в городе.