Я попросил деньги у узбекских олигархов для экспертных советов, - Мирзиёев

- Узбекистан, политика
- 15:15, 21 января 2020
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- Обновлено: 15:16, 21 января 2020
CentralAsia (UZ) - На первом заседании Сената Олий Мажлиса Узбекистана выступил Шавкат Мирзиёев и рассказал о том, как он попросил несколько миллионов долларов у узбекских олигархов, передают местные СМИ.
— Сегодня Узбекистан создает собственную экономику. Нам необходимо было заключение экспертных советов по налоговой реформе и бюджетному кодексу, а они работают за оплату, — сообщил Мирзиёев.
Глава государства отметил, что деньги были использованы не из государственного бюджета.
— Я попросил олигархов "дайте нам несколько миллионов долларов, чтобы экспертный совет дал заключение". И вчера мы получили эти результаты, — рассказал президент.
Глава государства сказал, что эксперты были удивлены тем, что в течение года в Узбекистане снизилась налоговая нагрузка, но доходы бюджета увеличились.