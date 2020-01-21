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  21 января 2020
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Министр образования и науки Украины пожаловалась на маленькую зарплату. Она получает около $1500
Фото: nikvesti.com
Фото: nikvesti.com

CentralAsia (CA) -  Министр образования и науки Украины пожаловалась на маленькую зарплату. Анна Новосад заявила, что не сможет прокормить своих детей на 36 тысяч гривен в месяц ($1478). Из-за этого заявления чиновница подверглась критике со стороны пользователей соцсетей, передают украинские СМИ.

По словам чиновницы, 36 тысяч гривен (около $1500), которые она сейчас получает, не достаточно для содержания ребенка. Она отметила, что нынешняя ее зарплата на 10 тысяч гривен меньше ($410), чем она получала на должности руководителя директората Минобразования.

- Чтобы нормально прожить, мне этого хватает. У меня есть собственная квартира, служебное авто, но у меня нет времени сходить в кино. Когда-нибудь я захочу родить ребенка, но на эту зарплату я не смогу его содержать, - рассказывает Новосад.

Эти жалобы удивили украинцев, которые напомнили, что средняя зарплата в стране меньше в три раза, чем у чиновницы.

- Почему тогда главврач на 15 тысяч ($615) может? Или директор школы? Вчерашние чьи-то помощники, чем вы лучше? - пишет генеральный продюсер телеканала ZIK Наталья Влащенко.



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