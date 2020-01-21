Что осталось от дома в Томске, в котором погибли 11 граждан Узбекистана? (видео)

- Узбекистан, общество
- 15:56, 21 января 2020
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CentralAsia (UZ) - Председатель Следственного комитета России поручил взять на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела о пожаре в поселке Причулымском Асиновского района Томской области, в результате которого погибли 11 человек.
Установлено, что в ночь на 21 января 2020 года произошло возгорание в одноэтажном деревянном доме. Площадь пожара составила 208 кв. метров. При тушении огня были обнаружены тела одиннадцати погибших. Двое мужчин, находившихся в доме, эвакуировались самостоятельно. Все они - граждане Узбекистана.
Глава Следственного комитета России поручил следователям регионального следственного управления тщательно исследовать место происшествия, обеспечив фиксацию всех следов. Кроме того, он дал указание о назначении и проведении комплекса необходимых экспертных исследований для установления причин пожара и всех обстоятельств произошедшего.