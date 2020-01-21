Что осталось от дома в Томске, в котором погибли 11 граждан Узбекистана? (видео)

CentralAsia (UZ) - Председатель Следственного комитета России поручил взять на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела о пожаре в поселке Причулымском Асиновского района Томской области, в результате которого погибли 11 человек.

Установлено, что в ночь на 21 января 2020 года произошло возгорание в одноэтажном деревянном доме. Площадь пожара составила 208 кв. метров. При тушении огня были обнаружены тела одиннадцати погибших. Двое мужчин, находившихся в доме, эвакуировались самостоятельно. Все они - граждане Узбекистана.

Глава Следственного комитета России поручил следователям регионального следственного управления тщательно исследовать место происшествия, обеспечив фиксацию всех следов. Кроме того, он дал указание о назначении и проведении комплекса необходимых экспертных исследований для установления причин пожара и всех обстоятельств произошедшего.