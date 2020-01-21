МВД Кыргызстана назвало основную причину, почему мужчины избивают и убивают жен

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CentralAsia (KG) - В чем причина совершения насилия в отношении женщин, спросил депутат Кыргызстана Талант Мамытов («Республика — Ата-Журт») 21 января на заседании Комитета Жогорку Кенеша по правопорядку, где рассматривается исполнение закона об охране и защите от семейного насилия, передает Akipress.

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Кыргызстана Алмазбек Орозалиев, основная причина — распитие спиртных напитков, например, мужчина в состоянии алкогольного опьянении приревновал жену. Перебрал и приревновал, далее это привело к таким последствиям.



Мамытов призвал МВД рассмотреть возможность содержать в ИВС человека, совершившего насилие в семье, до вытрезвления. «Согласно новым Кодексам и законам сейчас такого нет и будет незаконным удерживать человека в ИВС. Мы на ура приняли законы и кодексы. Но это приводит к нанесению вреда женщинам и детям. С одной стороны хорошо, что такие факты регистрируются в ЕРПП, но с другой стороны отпускать дебошира, чтобы он пошел домой — это, я считаю, преступление», - сказал он.