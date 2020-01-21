Китай закроет пограничные пункты с Монголией

CentralAsia (MNG) - Монгольско-китайские пограничные пункты будут закрыты с 25 по 27 января по случаю празднования китайского лунного Нового года.

А Монгольский лунный новый год празднуется, на месяц позже: 25-27 февраля этого года. И тогда Монголия закроет пограничные пункты с Китаем.

В соответствии со статьей 4.3 межправительственного соглашения между Монголией и Китаем 2004 года о пунктах пропуска и процедурах пересечения границы, пункты пропуска будут закрыты во время национальных праздников.

Однако есть одно исключение: железнодорожный пункт пропуска Замын-Ууд останется открытым, а международные железнодорожные перевозки будут проходить в обычном режиме в соответствии с запланированным расписанием.