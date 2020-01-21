Статья студентки из Монголии опубликована в журнале, проиндексированном в Web of Science

CentralAsia (MNG) - Аспирант-гидролог кафедры прикладной математики Государственного университета Монголии и студентка МУИС М. Энх-Уур опубликовала статью под названием «Применение подхода городского плана в странах Азии, не имеющих выхода к морю: пример Изучение Улан-Батора, Монголия» в качестве первого автора в международном научном журнале «Water Science and Technology» в январе 2020 года.

Журнал, публикуемый в Интернете Швейцарским междисциплинарным институтом цифровых публикаций «Swiss Multidisciplinary Digital Publishing Institute», индексируется в мультидисциплинарных справочных базах данных Web of Science и Scopus и имеет импакт-фактор 2,5, а также CiteScore, равный 2,66, что соответствует уровню 39/203 (Q1) в «Water Science and Technology».

М.Энх-Уур окончила МУИС со степенью бакалавра в области технологий защиты окружающей среды в 2018 году, а в 2017 году она начала принимать участие в исследовательском проекте City Blueprint, начатом в 2016 году с профессором Кисом ван Леувеном и доктором Стивеном Купом из KWR Watercycle Research, Института Нидерландов и под руководством профессора МУИС, О.Алтансуха.

Исследовательский проект является сотрудничеством с Национальным агентством по метеорологии и мониторингу окружающей среды, Управлением водоснабжения и канализации, Департаментом управления земельными ресурсами и комплексной водной политики и Отделом управления речными бассейнами Министерства окружающей среды, а также с другими национальными и международными водохозяйственными организациями. К настоящему времени сотрудничество привело к одному крупному проекту, одной международной статье, одному учебнику и презентациям на шести научных конференциях. Исследовательский проект планируется реализовать в городах Дархан и Эрдэнэт.