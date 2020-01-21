В Монголии поставки золота сократились на 30% - министр Д. Сумъяабазар

CentralAsia (MNG) - Ежемесячная пресс-конференция Министерства горнодобывающей и тяжелой промышленности «Прозрачность и подотчетность в горнодобывающей промышленности» состоялся в Монголии 21 января.

В начале конференции министр горнодобывающей и тяжелой промышленности Монголии Д. Сумъяабазар представил статистику по горнодобывающей и горнодобывающей промышленности за 2019 год. Например, в 2019 году на долю продуктов горнодобывающей промышленности приходится 25% ВВП, 72% промышленной продукции и 90% экспортной продукции.

В 2019 году государственный бюджет в виде налогов и сборов достиг 2,9 триллиона тугриков, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В результате продажи промышленного сектора увеличились на 20,1 трлн.тугриков, продажи горнодобывающей и промышленной продукции увеличились на 13,7 трлн.тугриков, а добыча угля - на 800 млрд.тугриков.

Министр сектора отметил, что отраслевые показатели выросли за последние два года.

По состоянию на 20 января 2020 года зарегистрировано 2789 лицензий на разведку и эксплуатацию. Лицензии на добычу полезных ископаемых предоставляются под высоким контролем и отбором, отметил министр.

Поставки золота в Банк Монголии сократились в прошлом году. В результате популистского решения доставки золота сократились на 30 процентов. В этом виноваты несколько популистические депутаты парламента, сказал Д. Сумъяабазар.