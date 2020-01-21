[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 января 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Монголии поставки золота сократились на 30% - министр Д. Сумъяабазар

CentralAsia (MNG) -  Ежемесячная пресс-конференция Министерства горнодобывающей и тяжелой промышленности «Прозрачность и подотчетность в горнодобывающей промышленности» состоялся в Монголии 21 января.

В начале конференции министр горнодобывающей и тяжелой промышленности Монголии Д. Сумъяабазар представил статистику по горнодобывающей и горнодобывающей промышленности за 2019 год. Например, в 2019 году на долю продуктов горнодобывающей промышленности приходится 25% ВВП, 72% промышленной продукции и 90% экспортной продукции.

В 2019 году государственный бюджет в виде налогов и сборов достиг 2,9 триллиона тугриков, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В результате продажи промышленного сектора увеличились на 20,1 трлн.тугриков, продажи горнодобывающей и промышленной продукции увеличились на 13,7 трлн.тугриков, а добыча угля - на 800 млрд.тугриков.

Министр сектора отметил, что отраслевые показатели выросли за последние два года.
По состоянию на 20 января 2020 года зарегистрировано 2789 лицензий на разведку и эксплуатацию. Лицензии на добычу полезных ископаемых предоставляются под высоким контролем и отбором, отметил министр.

Поставки золота в Банк Монголии сократились в прошлом году. В результате популистского решения доставки золота сократились на 30 процентов. В этом виноваты несколько популистические депутаты парламента, сказал Д. Сумъяабазар.

print
  • В Туркменистане экономические проблемы и ограничения усложняют жизнь населения - СМИ
  • Первый случай нового коронавируса выявлен в Южной Корее
  • Монголия ужесточает законы о наказании лиц, совершивших насилие над детьми



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com